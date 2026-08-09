La embarcación Teatro del Soho CaixaBank San Miguel gana su novena copa del Rey de Vela en la clase ORC B. - CAIXABANK

SEVILLA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Soho CaixaBank San Miguel ha conquistado su novena Copa del Rey Mapfre, un nuevo hito en el palmarés del proyecto liderado por Javier Banderas, después de una competición marcada por la regularidad y por el intenso trabajo desarrollado durante los últimos tres meses para adaptar y optimizar su nueva embarcación, el XR 41.

Según ha informado la entidad en una nota, el equipo malagueño afrontaba la competición tras estrenar hace apenas dos meses el nuevo barco, lo que obligó a poner en marcha un ambicioso programa de I+D destinado a conocer sus características, detectar sus carencias y encontrar la configuración más competitiva. Un proceso impulsado desde el área deportiva por Piti Estébanez, Ángel Medina y Luis Doreste, bajo la dirección de Javier Banderas.

Ese trabajo permitió transformar en un tiempo récord las prestaciones del XR 41 y convertirlo en una embarcación capaz de luchar por la victoria en una de las flotas más competitivas. La evolución se trasladó a la competición durante toda la semana, en la que el Teatro del Soho CaixaBank San Miguel se mantuvo de forma constante entre los mejores hasta afrontar la jornada definitiva en una posición privilegiada y culminar el campeonato con el título.

"Desde la regata de Málaga hace casi tres meses hasta aquí se ha hecho un trabajo inmenso, muchas noches durmiendo poco, pero está claro que el trabajo duro saca resultados", ha explicado Domingo Manrique, trimmer del equipo y medallista olímpico, quien situó el esfuerzo colectivo como una de las claves de la conquista.

La novena Copa del Rey también supone la recuperación de la mejor versión del equipo después del resultado de la pasada edición. "Ha sido la número nueve, pero ha supuesto un esfuerzo brutal por parte de todo el equipo y sobre todo después del batacazo que nos pegamos aquí el año pasado", señaló Piti Estébanez, director deportivo.

Estébanez destacó además el componente humano de un proyecto que acumula ya nueve títulos. "Nueve Copas del Rey necesitan un equipo como el que tenemos, que viene de lejos a lo largo de los años, que entiende la presión, cómo llevarla y el respeto de unos a los otros", afirmó.

Para Javier Banderas, armador y líder del proyecto, esta novena victoria tiene un significado especial por el reto que ha supuesto el cambio de grupo, la nueva categoría y el desarrollo de una embarcación prácticamente desde cero.

"De todas las Copas del Rey que llevo, sin ninguna duda esta es la que más ilusión me hace. Una apuesta importante, un reto y mucho trabajo detrás", aseguró Banderas, que puso en valor el trabajo desarrollado por Estébanez, la familia Medina y el resto del equipo para superar las carencias detectadas en el estreno del nuevo barco.

El armador quiso además dedicar el triunfo a tres personas vinculadas a la historia del equipo y que ya no están: Llopis, integrante de la "gran familia" en la época de Tau Cerámica; Javier Vallejo, conocido como 'Mazinger'; y Noluco Doreste, que navegó con el equipo durante una etapa.

Banderas tuvo asimismo unas palabras especiales para Luis Doreste, hermano de Noluco, fallecido pocos días antes del comienzo de la competición. "Tras el fallecimiento de su hermano a pocos días de comenzar aquí, lo ha dado todo y eso dice mucho de la persona que es. Nos quitamos el sombrero con él", destacó.

La novena Copa del Rey Mapfre supone así el reconocimiento a una apuesta deportiva que ha combinado el cambio de grupo, la adaptación a una nueva categoría y el desarrollo y evolución de un barco nuevo en un periodo de tiempo reducido.

"Ahora vamos a por la décima", apuntó Banderas, que resumió el significado del triunfo en el trabajo colectivo que hay detrás del resultado: "La verdadera historia de esta Copa está en las personas que la han hecho posible: en las horas de trabajo, en las noches de poco sueño, en la evolución del barco, en la experiencia compartida, en la confianza, en el respeto y en la capacidad de un equipo entero para volver a levantarse y competir juntos".