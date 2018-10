Los empleados de Eulen en ABB estudian este miércoles en asamblea posibles nuevas movilizaciones

Actualizado 06/12/2011 19:29:52 CET

CÓRDOBA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los más de 30 trabajadores que prestan servicios de logística y otras funciones de auxilio a la producción para ABB a través de la contrata de Eulen tienen previsto este miércoles reunirse en asamblea para estudiar posibles nuevas movilizaciones después de que este lunes, cuando iniciaron su segunda semana de huelga indefinida, intentaran tener "una primera toma de contacto" con la empresa "sin concretar nada".

Así lo ha confirmado a Europa Press el portavoz de la sección sindical de CNT, José María Ruiz, quien ha señalado igualmente que están "a la espera" de que tanto desde Eulen como desde ABB, la empresa de la que ésta es una contrata, "tomen nuevas decisiones".

De esta manera, los trabajadores de Eulen estudian llevar a cabo nuevas movilizaciones --para las que tienen "varias ideas", si bien "todo está abierto", según Ruiz-- como la ya celebrada el viernes pasado en la que reunieron a unas 300 personas, según fuentes sindicales, en una manifestación que recorrió las calles de la capital cordobesa.

Por otra parte, el portavoz de la sección sindical de CNT ha destacado que los trabajadores de Eulen están "dispuestos" a continuar la huelga "hasta alcanzar una solución y, para ello, se ha puesto en marcha una caja de resistencia, para recoger la solidaridad con los huelguistas, en la oficina de CajaSur de Virgen de los Dolores, con el número 2024-0172-16-3300017355".

DENUNCIA CONTRA ABB

Por otro lado, los trabajadores han denunciado "en el juzgado y ante la Fiscalía" que les están sustituyendo durante su huelga por empleados de otra contrata. De hecho, según explicó a Europa Press, por su parte, el delegado de la sección sindical de CNT en Eulen, Francisco José Conde, el empleo de otros trabajadores para sustituir a los huelguistas es una situación que se mantiene, "a pesar de que Inspección de Trabajo ya le ha impuesto a ABB una sanción administrativa por ello".

En consecuencia y, "dado que Inspección de Trabajo no puede hacer más", los trabajadores recurren al ámbito judicial, ya que "los únicos que pueden parar esa situación son un fiscal o un juez, y por eso hemos decidido presentar la demanda, porque se está cometiendo un delito al conculcar el derecho a la huelga", según ha subrayado Conde.

Este hecho hace temer a los empleados de Eulen que el motivo principal que les ha llevado a la huelga es cierto, es decir, "que ya hay trabajadores de otra empresa", la que sería la futura contrata que sustituiría a Eulen, "que desde hace una semana están pasando por las instalaciones de ABB", lo que lleva a los trabajadores de Eulen a pensar que la nueva contrata no se haría cargo de ellos, dándose la circunstancia de que "Eulen entiende que somos subrogables y, por tanto, no nos despide, al considerar que la nueva contrata nos debe coger, pero la nueva contrata no lo ve así".

Por eso, según ha recordado Conde, es por lo que están en huelga los más de 30 trabajadores que prestan servicios de logística y otras funciones de auxilio a la producción para ABB, a través de la contrata de Eulen, "para reclamar una solución".