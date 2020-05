El empleo en población inmigrante, en situación "dramática" ante la "desprotección" del colectivo en Andalucía

SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La situación laboral de la población inmigrante en Andalucía se encuentra en una situación "dramática" a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus (Covid-19) y sus consecuentes medidas restrictivas, contexto que ha puesto de manifiesto la "desprotección" del colectivo en la comunidad, según ha resaltado la Fundación Andalucía Acoge, entidad social que ha asegurado que su situación laboral y personal se ha agravado al "cien por cien".

Precisamente, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha informado esta semana de que el paro en abril entre los trabajadores inmigrantes ha aumentado en Andalucía un 9,76 por ciento, en un total de 6.374 personas, ante el impacto del Covid-19, subida que supone un 33,07 por ciento más que hace un año. Actualmente, Andalucía es la segunda comunidad por cifra absoluta de trabajadores inmigrantes en paro, al contabilizar 71.658 desempleados extranjeros.

Ante esta situación, la presidenta de la Federación Andalucía Acoge, Elena Tajuelo, ha explicado a Europa Press que el colectivo se ha visto especialmente perjudicado por el contexto actual, lo que ha demostrado la "precariedad tremenda y la desprotección" que sufre. En este sentido, ha ejemplificado el caso de las personas en situación irregular dedicadas a sectores marcados por la economía sumergida, como el empleo doméstico o la venta ambulante, que, como consecuencia de la pandemia, "se han quedado fuera del sistema".

"No pueden concurrir a ayudas sociales y a través de entidades sociales estamos ayudando a estas personas que se pueden quedar en situación de calle", ha subrayado Tajuelo quien ha insistido en que la crisis del Covid-19 está abocándoles a situaciones "muy dramáticas". Al hilo, ha subrayado que esta desprotección se debe en parte a la situación irregular en la que viven dado que al "dificultoso" proceso de arraigo social se suma ahora el "parón" de la parte administrativa.

En este sentido, ha precisado que el colectivo "no puede acogerse a ningún tipo de ayuda" al no formar parte de la dinámica laboral, es decir, "no estaban dados de alta" por lo que "no les corresponden ayudas". Ante esta situación, además de la propia Fundación Andalucía Acoge, entidades sociales están cubriendo su asistencia "urgente" destinando partidas a necesidades básicas de alimentación. "Se han quedado sin nada, necesitan para comer", ha subrayado mientras que ha valorado la "movilización de solidaridad" de la sociedad para ayudar al colectivo.

"¿DONDE ESTÁ LA JUSTICIA SOCIAL?"

En el terreno político, Elena Tajuelo ha lamentado la falta de "justicia social" por parte del Gobierno central al "lanzar globos sondas" y no aprovechar la oportunidad para "regular" la situación. En este marco y sobre el campo andaluz, ha puesto como ejemplos los asentamientos de Huelva y Almería cuyos trabajadores llevan "años y aún no han podido regularizarse".

En esta misma línea, ha destacado la propuesta del Ejecutivo nacional de reclutar sanitarios extranjeros que finalmente no llegó a realizarse. "Había una oportunidad de agilizar los procesos de homologación", ha insistiendo a la par que ha explicado que para regular la situación de un inmigrante es necesario un contrato de trabajo con una serie de condiciones que "ni se da a los trabajadores españoles".