Empresarios de Granada alertan que la huelga podría paralizar la actividad en Sierra Nevada y anuncian movilizaciones

Publicado 14/11/2018 22:30:51 CET

GRANADA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de Sierra Nevada ha alertado de que la huelga convocada en la Estación de Esquí de Sierra Nevada, en Granada, podría paralizar "toda actividad comercial, empresarial, laboral y turística" del parque en un día "no muy lejano" y ha anunciado movilizaciones para desconvocar las jornadas de paro previsto.

En un comunicado, su presidente, Enrique de la Higuera, ha subrayado que "llevamos casi un año asistiendo perplejos a la ceremonia de la incompetencia en que se ha convertido el conflicto laboral, entre la empresa que gestiona la estación (Cetursa), los sindicatos de los trabajadores de la misma y la Junta a través de las dos Consejerías implicadas".

A juicio de la organización, "la incompetencia de unos y otros puede provocar la pérdida de muchos puestos de trabajo, un deterioro importantísimo del destino turístico de la Estación de Esqui, --única en Europa-- ,el cierre de empresas y por tanto a la perdida de una generación riqueza que puede suponer un dos por ciento del PIB andaluz y un 20 por ciento del PIB granadino, aproximadamente".

Según ha recordado la asociación, el pasado mes de octubre se comunicó a los medios que tras meses de negociaciones, se había alcanzado un acuerdo. Sin embargo, han lamentado, dicha noticia no provocó la desconvocatoria de las jornadas de huelgas convocadas por los sindicatos de la empresa gestora debido a que faltaba una firma que refrendara el acuerdo. "Pasaron las semanas y dicha firma no se estampó en el documento pertinente. La semana pasada desde la Consejería correspondiente, se comunicó que el problema no era político sino técnico", han señalado.

"Estas desafortunadas palabras provocaron que los empresarios de Sierra Nevada, los medios de comunicación y la sociedad granadina dudaran seriamente de la existencia y validez de aquel acuerdo. ¿Cómo es posible que después de meses de negociación se diga que, ahora, a días de la apertura de la próxima temporada de esquí, el problema es técnico?, ¿quiénes han negociado hasta ahora el conflicto?, ¿los técnicos o los políticos?, ¿hay trato o es un truco para ganar tiempo hasta el día 3 de diciembre?, se han cuestionado.

En este marco, los empresarios han criticado que están padeciendo "la incertidumbre generada por tanta incompetencia", junto con los miles de trabajadores que prestan sus servicios en o para empresas

vinculadas al sector que "sufren la misma inseguridad ya que no saben si esta temporada tendrán asegurados sus puestos de trabajo o no". Además, "las empresas proveedoras de servicios y mercaderías se encuentran en igual situación, sin saber que pasará definitivamente con este problema. ¿Es un tema político o técnico?, han apostillado.

Respecto al conflicto, la asociación ha apuntado que "si se hubiera solucionado ya --lo que hubiera sucedido en cualquier otra estación de esquí-- Sierra Nevada ya estaría abierta, las empresas en funcionamiento y los trabajadores en sus puestos de trabajo".

Por todo ello, el sector ha anunciado que los empresarios de la estación "llevaremos a cabo, a partir de este momento, movilizaciones, manifestaciones y todas aquellas actuaciones que puedan ayudar a conseguir que, definitiva y urgentemente, sea desconvocada la huelga prevista por los sindicatos", añadiendo que "de una vez por todas se acabe con este problema que, año tras año, amenaza el destino turístico de Sierra Nevada y de Granada".

"Los empresarios y trabajadores del sector daremos una solución política a este asunto el próximo día 2 de diciembre si la solución no se llega con toda urgencia", concluye el comunicado.

Cabe recordar que el comité de empresa de Cetursa Remontes mantiene la convocatoria de huelga para los días 23 y 24 de noviembre, 30 de noviembre, 1 de diciembre, 9, 10, 16 y 17 de diciembre. Los trabajadores afirman que mantendrán los paros mientras no tengan la aprobación al cien por cien del acuerdo por parte de la Junta.