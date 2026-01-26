Empresarios de Sierra Nevada llaman a la "reflexión" tras el "colapso" por nieve que provocó varias horas de atascos

Vehículos en la estación de esquí de Sierra Nevada este pasado domingo. - EUROPA PRESS

GRANADA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los empresarios de la estación de esquí de Sierra Nevada han llamado a la "reflexión" a todas las partes implicadas tras el "colapso" registrado este pasado domingo en la carretera A-395 que da acceso al recinto invernal.

La acumulación de nieve y la afluencia de turismos sin cadenas propició que numerosos coches quedaran atrapados en la vía durante horas, sin que tampoco pudieran salir los que se encontraban aparcados en la urbanización de Pradollano.

El presidente de los empresarios de la estación de esquí, Ordoño Vázquez, ha expuesto, en declaraciones a Europa Press, que lo ocurrido este domingo se produjo por un conjunto de factores.

A la climatología adversa y el volumen de nieve acumulado se sumó que numerosos vehículos no iban preparados con cadenas, por lo que quedaron atravesados sin posibilidad de que pudieran acceder las máquinas quitanieve.

"Colapsó la carretera de acceso, la urbanización quedó bloqueada y se hizo el caos", no podían pasar las máquinas para limpiar la vía, ni ambulancias ni Bomberos si hubiera sido necesario, según expone y llama a "seguir trabajando" para evitar que vuelva a suceder algo así esta temporada.

Los vehículos estuvieron parados de dos a seis horas en la vía y todo comenzó a gestarse a partir del mediodía, cuando los visitantes del fin de semana empezaron a movilizarse para marcharse.

"No había información, hubo un momento en que creímos que nos teníamos que quedar a dormir allí, había gente que se quedó sin batería, sin gasolina y los coches cada vez se enterraban más en nieve, fue un caos", relata a Europa Press uno de los afectados.

Los empresarios se muestran conscientes de que tanto las Administraciones competentes como los cuerpos y fuerzas de Seguridad actuaron en la medida de sus posibilidades para dar respuesta a lo ocurrido, pero llaman a sumar esfuerzos en planes de prevención que se adelanten a esta clase de situaciones; evitando por ejemplo que en previsión de mal tiempo los vehículos puedan acceder sin cadenas.

El colectivo ha destacado asimismo la importante labor que está desarrollando el retén de Bomberos de la estación tras el incendio registrado en el bajo de un hotel y en unos apartamentos que fueron sofocados por este operativo durante el fin de semana.