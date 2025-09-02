Los empresarios de Sierra Nevada piden un nuevo plan de movilidad y mejoras en accesos a la estación de esquí de Granada

Archivo - Imagen de archivo de la estación de esquí de Sierra Nevada en termporada invernal - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

MONACHIL (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

Los empresarios de la estación de esquí de Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada, han pedido un nuevo plan de movilidad a la par que han pedido mejoras en los accesos, disponiendo "de una vez" de "las conexiones que la provincia se merece" tanto en lo relativo al AVE, el aeropuerto o el Puerto de Motril.

Los accesos hay que "mejorarlos, hay que dar solución a los problemas de saturación del tráfico en temporada alta, abrir todo el año la A-4025, apostar por un transporte público eficiente y buscar un modelo de movilidad dentro de la urbanización con sentido", señala también en el epígrafe dedicado a la movilidad de los "desafíos clave en el corto plazo" que la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada ha identificado.

Lo ha hecho en una nota de prensa en la que ha informado este martes de que su asamblea general ha renovado la confianza en su presidente, Ordoño Vázquez, que continuará al frente de la asociación durante los próximos años, y asume este nuevo mandato con el compromiso de "impulsar un modelo turístico sostenible, competitivo y de calidad".

La estación de esquí "afronta una etapa decisiva en la que debemos consolidarnos como destino internacional, mejorando la experiencia del visitante, generar puestos de trabajo, riqueza y adaptarnos a las exigencias climatológicas", ha asegurado el presidente de la Asociacón de Empresarios de Sierra Nevada, Ordoño Vázquez.

Entre los retos que los empresarios consideran "inmediatos" para la estación, también sitúan la mejora de la experiencia turística, en términos de "potenciar los servicios en Pradollano, facilitar la accesibilidad universal y ofrecer nuevas actividades complementarias tanto en invierno como en verano".

"Hay que volver a inventar el verano en Sierra Nevada, somos el destino turístico con el mejor escenario de alta montaña y mejor temperatura del sur de la península, no nos falta nada para defender una campaña veraniega que genere riqueza y puestos trabajo", han indicado.

Han recalcado también la necesidad urgente de "un proyecto definitivo para la Hoya De La Mora, enclave fundamental para Sierra Nevada, y alejarlo de su lamentable imagen actual.

En cuanto a la sostenibilidad y la transición ecológica, abogan por "reforzar el compromiso medioambiental de la estación con acciones que reduzcan la huella de carbono y conviertan Sierra Nevada en referente de turismo responsable en espacios de alta montaña tal y como ya se viene haciendo

En materia de digitalización y modernización, pide "integrar herramientas digitales que faciliten al visitante la planificación de su viaje. Esperemos que la IA ayude a un nuevo modelo de reservas más eficiente que mejore la experiencia de nuestro de destino turístico".

Asimismo, apuesta por la apertura de una nueva etapa de gestión turística del Parque Nacional de Sierra Nevada, al considerar que "estamos a la cola de los grandes parques nacionales en la gestión y oferta turística de servicios".

"Necesitamos nuevas líneas de productos de activen el turismo deportivo, de ocio interpretativo y sostenible del Parque Nacional a través de casetas de información, buenos senderos, magnífica señalética, rutas entre refugios bien dotados y gestionados, servicios básicos, autobuses lanzaderas y empresas de turismo activo que transmitan al cliente los valores" de este enclave natural.

ETAPA DE COLABORACIÓN

De cara a esta nueva etapa, Vázquez ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para afrontar estos retos: "Necesitamos una estrategia conjunta con Cetursa, administraciones y agentes sociales para que Sierra Nevada siga siendo motor económico de Granada y Andalucía, generando empleo y oportunidades".

La Asociación de Empresarios de Sierra Nevada ha señalado que su experiencia de más de 40 años ha de continuar presente en la toma de decisiones referentes a nuestro destino turístico, en tanto "sólo los que viven su día a día tienen la capacidad de conocer sus necesidades reales y algunos despachos quedan muy lejos".