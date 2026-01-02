Los empresarios de Sierra Nevada urgen a "repensar" la estación por "situación crítica en días de máxima afluencia"

Archivo - Estación de esquí de Sierra Nevada. - SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, Ordoño Vázquez, ha reclamado "una repensada con urgencia" de la gestión, movilidad y capacidad de respuesta de la estación de esquí por la "situación crítica de respuesta en los días de máxima afluencia".

En un escrito remitido a los medios este viernes, los empresarios han exigido una "estrategia global que implique de forma coordinada a todas las administraciones, al sector empresarial, a los trabajadores, a los residentes y a los propios usuarios, porque Sierra Nevada la conformamos entre todos y su futuro sólo puede construirse desde la corresponsabilidad".

La asociación recuerda los "colapsos recurrentes en la carretera de acceso" y lamenta el "claramente insuficiente" servicio de transporte público, "incapaz de absorber la afluencia real que recibe Sierra Nevada en determinados periodos". A estas "deficiencias" los empresarios suman "carencias que afectan directamente a la seguridad, la salubridad y la atención a usuarios y residentes".

"La capacidad limitada del consultorio médico, la escasez de aseos públicos, junto con una gestión deficiente de la recogida de residuos, la acumulación de basuras y la falta de limpieza de aceras y calles, evidencian una planificación inadecuada en el uso de los medios mecánicos de retirada de nieve, con un impacto directo tanto en la seguridad como en la imagen del destino", tal como detallan los empresarios en su comunicado.

Ante esta situación, la asociación apunta que "es evidente que los medios disponibles, pese al esfuerzo y la profesionalidad de los trabajadores y servicios implicados, no están dimensionados para la gestión de grandes flujos de visitantes". "Sierra Nevada ha superado desde hace tiempo la capacidad para la que fue concebida", concluye.