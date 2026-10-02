Empresas cordobesas referentes comparten en el I Foro Loyola-KPMG las claves de su crecimiento

Inauguración del I Foro Loyola-KPMG. - Universidad Loyola Andalucía

CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola y KPMG han celebrado en el Campus de Córdoba el I Foro Universidad Loyola-KPMG, "Empresas cordobesas que inspiran: líderes andaluces que transforman mercados", una iniciativa organizada conjuntamente por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y KPMG para reforzar el diálogo entre el ámbito universitario y el tejido empresarial. La Facultad cuenta con la prestigiosa acreditación internacional AACSB, un reconocimiento que poseen actualmente solo nueve universidades en España y menos del 6 % de las escuelas de negocio a nivel mundial.

El encuentro, según ha informado la Universad Loyola Andalucía en una nota, ha reunido al CPO del Grupo Peña Automoción, Francis Peña ; al CEO de Sabor a España, Francisco Ramírez; al CEO de SinVello!, Salvador Raya, y al CEO de Silbon, Pablo López, en una conversación moderada por Ramón Monedero, socio responsable de Auditoría de KPMG en Andalucía.

La vicerrectora de Investigación de la Universidad Loyola, Mercedes Torres, ha destacado durante la apertura que el foro supone el inicio de "una iniciativa que nace de la alianza entre la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Loyola y KPMG, con una clara vocación de continuidad", y ha puesto en valor la importancia de mantener un intercambio permanente entre universidad y empresa.

Por su parte, Ramón Monedero ha incidido en la trayectoria de colaboración entre ambas instituciones y en el propósito de acercar a los estudiantes la realidad profesional. "Creemos que este foro es muy interesante para acercar la universidad al mundo de la empresa", destacando además la importancia de mostrar a los jóvenes las oportunidades profesionales existentes en Andalucía y contribuir a "retener el talento andaluz".

El vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Jesús Duarte, por su lado, subrayado que el encuentro "nace con vocación de continuidad" y permite mostrar al alumnado cómo empresas vinculadas a Córdoba han logrado crecer hasta convertirse en referentes en sus respectivos sectores.*

Este curso 2026/2027, la Facultad refuerza además esta conexión con el tejido empresarial con la puesta en marcha del nuevo Máster Universitario en Auditoría, una titulación oficial que combina auditoría de cuentas, 'reporting' y verificación de la sostenibilidad, y tecnología y analítica de datos, con una clara orientación práctica y profesional.

EMPRESAS CORDOBESAS EN CRECIMIENTO

Durante la mesa redonda, los cuatro directivos han abordado algunos de los principales retos a los que se enfrentan actualmente las organizaciones: crecimiento, innovación, internacionalización, transformación de los modelos de negocio, profesionalización y captación y retención del talento. Sus trayectorias reflejan diferentes modelos empresariales que han conseguido ampliar mercados manteniendo una fuerte vinculación con Córdoba y Andalucía.

El encuentro ha contado también con la presencia del alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien ha hecho el cierre institucional; de la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent; y del delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación en Córdoba, Agustín López Ortiz.

Con esta primera edición, Universidad Loyola y KPMG dan continuidad a su colaboración y abren un nuevo espacio para compartir conocimiento y experiencias entre profesionales, empresas, estudiantes y universidad, con el objetivo de seguir acercando la formación académica a los retos reales del tejido empresarial.