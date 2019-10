Empresas de formación avisan de que los nuevos cursos de la Junta para ocupados "no se ejecutarán"

Publicado 10/10/2019 17:12:34 CET

SEVILLA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de empresas de formación privadas de Andalucía (Cecap Andalucía) ha advertido este jueves de que la nueva oferta de formación de la Junta para trabajadores ocupados en la comunidad autónoma, "iniciada en 2018 y que todavía no cuenta con la resolución definitiva, dotada con casi 20 millones de euros para la impartición de cursos a trabajadores, no va a ejecutarse" este año "porque la mayoría de empresas beneficiarias para realizar la formación no la aceptarán".

Así lo ha indicado la federación en un comunicado remitido a Europa Press en el que sostiene que "el motivo principal de este rechazo masivo es que las Delegaciones de Hacienda de la Junta de Andalucía no permiten los pagos a estas empresas atendiendo a su interpretación de la normativa autonómica".

En concreto, desde la federación apuntan a que esta comunidad autónoma es "la única en la que la Ley de Hacienda Pública de Andalucía establece que no se podrán abonar subvenciones mientras no se tengan justificadas las anteriores, en tiempo y forma, que hubiera recibido la empresa".

Según Cecap-A, desde Hacienda de la Junta de Andalucía interpretan que "esa 'forma' consiste en que la subvención esté validada y revisada por la administración, trámite que dura cuatro años, como mínimo, desde que se presenta la justificación", si bien, "en algunos casos, esa revisión está durando diez años actualmente".

Desde la federación de empresas de formación apostillan que "ninguna comunidad autónoma, ni el Servicio Público de Empleo Estatal, considera que el tiempo y forma dependa de su labor fiscalizadora, puesto que entonces sólo podrían concederse subvenciones cada cuatro o cinco años, y la formación de los ocupados y desempleados dependerían en su totalidad de la agilidad o no de la administración".

Esto "obliga a los centros de formación beneficiarios de la nueva convocatoria a que comiencen los cursos subvencionados, pero con la premisa de que no cobrarán anticipos hasta que no validen las justificaciones que se presentaron por los cursos de la convocatoria de 2016", según abunda la federación.

Cecap agrega que se necesita "un 25% de adelanto para pagar la difusión de los cursos disponibles a las personas interesadas en conocer la oferta formativa --un trabajo indispensable que debería realizarse desde el Servicio Andaluz de Empleo y que, en la práctica, es realizado por los centros--, abonar los salarios de las personas que coordinan toda la preparación de los cursos, los seguros de accidentes y de responsabilidad civil de los alumnos, los materiales didácticos, manuales y fungibles de cada curso, etcétera, que deben estar disponibles y abonados antes del inicio del primer día de curso".

DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

La federación ha criticado además que, por "otro año consecutivo, se devuelven 180 millones de euros a la administración central por no ejecutarse en políticas activas de empleo en Andalucía".

Desde Cecap-A critican que "los desempleados en Andalucía sólo tuvieron oportunidad de formarse en 2011 y, posteriormente, en 2017 --seis años después, cuando la periodicidad media era anual--", pero "los trabajadores no han tenido ninguna posibilidad, porque la Junta de Andalucía no ha resuelto ninguna convocatoria para ellos desde hace ocho años".

Por ello, trabajadores que "requieren una formación específica, porque el mercado ha cambiado en esta última década" y "la crisis le obliga a un continuo estado de alerta y reciclaje profesional para mantenerse en el mercado laboral", se ven "obligados a salir de Andalucía para buscar las cualificaciones que le permitan trabajar en un sector determinado o mejorar sus condiciones laborales", según advierten desde Cecap-A.

Así las cosas, el presidente de Cecap-A, Antonio Naranjo, ha afirmado "la administración no es sensible a que, en Andalucía, casi mensualmente un centro de formación cierre sus puertas", y ha apostillado que "el ciudadano, el potencial alumno o alumna que es el beneficiario real de esta convocatoria, que recibirá formación subvencionada por la administración, que entra por las puertas de los centros de formación día tras día preguntando cuándo empiezan los cursos, debe saber que no llegarán".