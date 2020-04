Empresas mineras piden ser considerados servicio esencial ante coronavirus al fabricar material para otros sectores

SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) han reclamado este miércoles la continuidad de la actividad de este sector al estimar que "se trata de una labor esencial, al encontrarse dentro de la cadena de producción y suministro de materias primas críticas para la industria manufacturera que produce y da cobertura a otras fijadas por el Real Decreto Ley, tales como la industria alimentaria, medicinal, sanitaria y de servicios de transporte, entre otros".

"En concreto, el cobre se emplea en la fabricación de cables para uso sanitario y componentes de los aparatos electrónicos de hospitales y supermercados, entre otras aplicaciones", ha argumentado Aminer en un comunicado, tras sostener que "las empresas con capacidad de producción de materia prima de mineral metálico podrán mantener dicha producción", que ha considerado se fundamenta en en el punto 1 del anexo del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo y del artículo 18 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios ha manifestado que las empresas de este sector "podrán disponer la actividad mínima indispensable y necesaria para el desarrollo de dicha operación, garantizando la seguridad y salud de las personas, el mantenimiento de instalaciones y la protección del medio ambiente", conforme a las directrices del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis de salud causada por Covid-19.

Aminer ha considerado que al resto de actividades del sector minero les debe ser de aplicación el artículo 4 del Real Decreto 10/2020, como recoge el Ministerio de Industria en su nota aclaratoria de fecha 31 de marzo, en la que señala sobre las industrias no esenciales que "podrán mantener una actividad mínima imprescindible (mediante turnos de trabajo o número mínimo de plantilla) teniendo como punto de referencia la actividad de fines de semana o festivos. En los casos donde la actividad industrial no tenga esta referencia se tendrá en cuenta el periodo de más baja producción. Este mantenimiento mínimo de la actividad industrial hay que entenderlo especialmente prescrito para aquellas instalaciones industriales cuya parada prolongada durante varios días cause daños que imposibiliten o dificulten su nueva puesta en producción o que genere riesgo de accidentes".

La asociación de empresas del sector minero ha sostenido que en el sector minero hay numerosas empresas exportadoras que mantendrán los compromisos internacionales teniendo en cuenta el supuesto que recoge el Ministerio de Industria, que expone que están excluidas del Permiso retribuido recuperable "las personas trabajadoras respecto de las actividades de importación y exportación de todo tipo de productos, bienes y materiales, en la medida en que se configuran como clave del abastecimiento o del cumplimiento de compromisos de contratos internacionales".

Aminer ha trasladado que la actividad del sector minero está siguiendo rigurosamente las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias para proteger la salud y la seguridad de su personal, mediante la redacción de protocolos con estrictas pautas de actuación, lo que ha supuesto un esfuerzo sin precedentes por parte del sector y su plantilla y ha expresado su reconocimiento y agradecimiento a todas las empresas y trabajadores de la minería andaluza.

La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas y de Servicios la forman 27 miembros que representan a la mayoría de las entidades relacionadas con la minería metálica en Andalucía: Cobre Las Cruces, Minas de Aguas Teñidas, Atalaya Riotinto, Minera Los Frailes, Minas de Alquife, Tharsis Mining & Metallurgy, Insersa, Ayesa, Maxam, Exploraciones Mineras del Andévalo, el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, AGQ Mining, Minesur, San Martín Contratistas, Sandvik, Subterra Ingeniería, Codisevand, ERM, IDOM, Iturri, Urva Fluidos Industriales, Ayma Mining, Torsa, IPH, Mecwide, FLSmidth y Cauchos San Diego.