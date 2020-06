Empresas de transporte se plantean no prestar servicio escolar en septiembre tras movilizarse este viernes en Andalucía

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Empresas de transporte discrecional, turístico y escolar se han movilizado este viernes en Andalucía por segunda ocasión consecutiva en este mes de junio en demanda de soluciones. El vicepresidente de Direbús y representante de Andalucía de esta asociación nacional, Raúl Gil, ha trasladado a Europa Press la disposición del sector a "no prestar el servicio de transporte escolar en septiembre ante el injusto método de valoración para el abono del contrato en suspensión".

Las concentraciones en Andalucía, convocadas por la asociación Direbús de transporte discrecional y turístico por carretera, se han celebrado en Granada, donde se han desplazado las empresas de Almería; Sevilla, que ha acogido a las empresas de Cádiz y Huelva; además de en Córdoba, Jaén y Málaga.

"La reivindicaciones seguirán", ha explicado Rául Gil a Europa Press, quien ha asegurado que las empresas de transporte "se plantean el corte de carreteras".

"Si en julio no se actúa, el 30% ó 40% de las empresas van a desaparecer", ha sostenido el vicepresidente de Direbús, quien ha asegurado que en estos momentos "hay empresas que han presentado concurso de acreedores y otras han cerrado".

En el caso de Andalucía, Raúl Gil ha señalado que "la comunicación con la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) es buena, nos atiende", pero ha esgrimido que "nuestros contratos están por debajo de los costes".

El también presidente de Unibus (Asociación de empresarios del autobús de Jaén) y uno de los responsables de la empresa familiar Gilsan ha reclamado a la Consejería de Educación que "abone entre el 60% y el 80% del contrato de transporte escolar dependiendo de si nos hemos quedado con los trabajadores en ERTE o no".

Raúl Gil ha recordado que "las directivas europeas marcan que los contratos se deben abonar al 100%", aunque se ha declarado que "estamos abiertos al abono al tanto por ciento".

El vicepresidente de Direbús ha expresado que "sería un balón de oxígeno" el abono de los contratos de transporte escolar después de "cuatro meses con ingresos cero".

La movilización ha transcurrido este viernes por las capitales andaluzas "en un ambiente de total normalidad", ha subrayado Raúl Gil, alentadas por las mismas motivaciones que hace quince días, entre ellas, las moratorias para el pago de impuestos.

"No hay trabajo hasta que no se encuentre una vacuna", ha señalado el vicepresidente de Direbús, quien ha explicado que la prolongación de los ERTE acordados a nivel nacional hasta septiembre "no son extrapolables al transporte".

Otra de las reivindicaciones de Direbús se encaminan a retrasar la fecha de renovación de los vehículos de transporte escolar, cifrada actualmente en 16 años, así como la integración del transporte discrecional en "la Mesa del Turismo, igual que promocionan a los aviones y los hoteles".