El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el concejal de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, presentan la programación y el cartel de Navidad 2026. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El encendido del alumbrado extraordinario de Navidad, con el espectáculo de luz y sonido de la Calle Cruz Conde, junto a la apertura del Belén Municipal, todo ello el día 3 de diciembre, abrirán un completo y variado programa para todas las edades con más de 400 actividades navideñas en distintos puntos de Córdoba, desde el centro a las barriadas periféricas.

Al respecto, el alcalde, José María Bellido, junto al concejal de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, han presentado este lunes la programación y el cartel de Navidad 2026, donde se resaltan los ciudadanos paseando por la parte patrimonial del entorno del Puente Romano, con la Mezquita-Catedral y el Triunfo de San Rafael, siendo "una foto viva", con el Nacimiento en la parte de arriba, como "esencia", y la Estrella de la Navidad.

El regidor ha subrayado que "es una Navidad para todos, pensada en primer lugar para los cordobeses, muy especialmente para las familias, para los niños"; las actividades están "repartidas por todos los distritos, por todos los barrios, también para todas las edades", desde los niños a los abuelos, y también "pensando en el turismo y en la actividad económica", pendientes del impacto del siniestro ferroviario de Urda, con la conexión férrea con Madrid interrumpida por el momento.

En concreto, el día 3 de diciembre, a las 17,30 horas, se inaugura el Belén Municipal, para acto seguido, "después de disfrutar del mismo y dar un paseo por el centro", a las 19,00 horas, se llevará a cabo el encendido del alumbrado y el espectáculo de luz y sonido, "que volverá a lucir como en años anteriores, con fuerza y alegría propia", ha aseverado el edil.

Tras ello, el día 7 de diciembre, habrá un espectáculo de drones con dos pases, uno a las 19,00 y otro a las 20,00 horas, en la Ribera; el 'videomapping' se realizará los días 18, 19 y 20 de diciembre en la Plaza de la Corredera con el nombre de 'La luz de la Navidad', con cuatro pases diarios; los programas de música, zambombas, coros, campanilleros y pasacalles se distribuirán por los barrios de la ciudad, para "contagiar de la magia que es la Navidad".

Mientras, abrirán un total de 39 patios desde el día 4 hasta la Nochebuena con actividades, música y baile; el Palacio de Orive acogerá cuentacuentos y actividades relacionadas con la Navidad para los más pequeños y también mayores, para disfrutar en familia, y en las barriadas periféricas habrá actividades infantiles, mercados navideños, zambombas y música.

Igualmente, el día 31 de diciembre se celebrarán las famosas campanadas infantiles, desde las 10,00 a las 14,00 horas en la Plaza de las Tendillas, y la Fiesta de Fin de Año empezará a las 23,00 horas y acabará a las 2,30 horas en la misma plaza.

Y la Cabalgata de los Reyes Magos de la ciudad será la tarde del día 5 de enero y la novedad, el día 6 de enero, serán las cabalgatas de las barriadas, para "darle protagonismo también a las barriadas, no compitiendo o solapándose horarios con la Cabalgata principal de Córdoba" y que "los niños puedan disfrutar", ha explicado Urbano, para "mantener vivas nuestras tradiciones".