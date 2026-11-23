Archivo - El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portal de licitaciones de la Junta de Andalucía ha publicado de nuevo la licitación para la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de obra del nuevo hospital de Cádiz tras atender las subsanaciones que planteó el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta tras un recurso presentado por el Colegio de Arquitectos de Cádiz.

En una nota, la Junta ha indicado que el presupuesto del contrato se mantiene en 49.652.099 euros, y el plazo de ejecución de 17 meses, pudiéndose presentar ofertas hasta el próximo 21 de diciembre.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha presentado así la nueva memoria justificativa, en la que insiste tanto en el procedimiento abierto como en el requisito de solvencia.

Esta futura infraestructura se levantará sobre los terrenos de la avenida Marconi número 33, en la antigua Zona Franca del Área Portuaria de Cádiz, sobre una parcela de 32.852 metros cuadrados y servirá de base para atender a una población de estimada cercana a 1,4 millones de personas, sumando la población de Cádiz, Ceuta y Gibraltar.

El nuevo hospital se basa en un modelo de atención sanitaria integral, centrada en el paciente y adaptada a las necesidades del entorno, la humanización del cuidado, la digitalización de procesos y la flexibilidad estructural.

El número de camas previstas será de 800 distribuidas entre las áreas del hospital de agudos de adultos (532), el área de hospitalización materno-infantil (50); UCI, cuidados intermedios y neonatología (99); y las 119 del Hospital San Carlos, ya existentes, destinadas a pacientes de cuidados paliativos, lesionados medulares y pacientes frágiles.

Asimismo, dispondrá de 334 consultas ambulatorias y de pruebas funcionales --211 para adultos y 123 en el área materno-infantil--, bloques quirúrgicos de adultos y obstétricos, unidades de reproducción asistida, servicios de radioterapia, medicina nuclear, un helipuerto o helisuperficie y un aparcamiento subterráneo.

El centro concentrará la atención al paciente agudo de Cádiz, incluyendo un Área Materno Infantil, con el objeto de integrar todos los servicios que presta el actual Hospital Puerta del Mar, mientras que el Hospital San Carlos, ubicado en San Fernando, mantendrá los usos actuales.

Como centro docente e investigador, dispondrá también de un centro de simulación asistencial, básica y avanzada, laboratorios, aulas y seminarios.

Esta configuración se completa con otros servicios de atención al paciente (admisión, mortuorio y servicios religiosos), áreas no asistenciales a instalaciones (almacenes, logística, cocina, lavandería y vestuarios de personal) y las áreas de dirección y administración general.