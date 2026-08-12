El Enclave de Ategua (Córdoba) vive un "hito sin precedentes" con la observación del eclipse ante más de 300 personas

Una familia observa el eclipse solar. - NACHO FRADE / EUROPA PRESS

CÓRDOBA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Amigos de Ategua ha calificado de "hito sin precedentes" la observación del eclipse solar, que ha reunido este miércoles al atardecer a más de 300 personas en el Enclave de Ategua. El evento se ha celebrado en el marco de 'Las Lunas de Ategua', una cita que busca poner en valor este yacimiento arqueológico, declarado Bien de Interés Cultural, con vestigios que abarcan desde el Calcolítico hasta la Edad Media.

La presidenta de la asociación, Guadalupe Morcillo, ha celebrado el "doble éxito" de esta convocatoria, que, según ha destacado en una nota, "por un lado ha hecho posible la observación del eclipse desde un lugar privilegiado y, por otro, ha despertado un gran interés en la ciudadanía por Ategua", uno de los objetivos de la asociación, que trabaja por su difusión y puesta en valor.

Morcillo ha señalado que "más de 900 personas se inscribieron solo durante las primeras 24 horas para participar en la observación", una cifra que desbordó todas las previsiones de la asociación, que inicialmente había establecido un aforo limitado debido al carácter protegido del emplazamiento. Finalmente, el aforo se amplió hasta los 300 visitantes.

La presidenta de la asociación ha destacado que "la propuesta ha cumplido con creces su objetivo de dar protagonismo a Ategua". En este sentido, ha subrayado la amplia repercusión mediática del evento, que ha permitido dar a conocer su importancia arqueológica y convertir el eclipse en "el mejor altavoz" para acercar este tesoro patrimonial a la ciudadanía. "Este miércoles Ategua es mucho más conocida que hace solo dos semanas", ha señalado.

Morcillo ha aprovechado también para reclamar la implicación de las distintas instituciones en el objetivo de Amigos de Ategua de convertir el enclave en "un espacio vivo y dinámico, orgullo de la comarca y de toda la provincia de Córdoba". La asociación trabaja desde hace más de dos décadas en la divulgación y puesta en valor de Ategua, promoviendo actividades que reivindican su importancia patrimonial y cultural.

La actividad se ha desarrollado al amparo del convenio suscrito con la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba y ha contado con la colaboración de la Junta de Andalucía, responsable del Enclave Arqueológico.

En el marco de este acuerdo, Amigos de Ategua desarrollará nuevas actividades durante el resto del año, entre ellas un concierto con motivo del Año Falla y visitas guiadas temáticas por distintos puntos del yacimiento, situado a seis kilómetros de la barriada cordobesa de Santa Cruz. La observación del eclipse ha estado dirigida, con carácter divulgativo, por Juan Gómez Coleto, director de la Escuela Municipal de Astronomía de Villanueva de Córdoba.