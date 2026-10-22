Encuentros Soundbox reúne este viernes en Granada propuestas de música emergente y solidaridad entre los pueblos

Encuentros Soundbox reúne en Granada a CoxeNuebo (garage rock, Granada), The Same Way (rock indie alternativo, Madrid), Zaid Hila (compositor palestino de múisca tradicional) y Benzú (jangle pop, Málaga) en una noche de música emergente y solidaridad - ENCUENTROS SOUNDBOX / THE BORDERLINE MUSIC

GRANADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro CajaGranada acoge este 23 de octubre, a las 20,30 horas, el arranque de las actuaciones en directo dentro del ciclo Encuentros Soundbox, integrado en la cuarta edición de Espacio Caja Sonora. La cita propone un recorrido por las aristas del dreampop, el shoegaze, el indie y el garage rock, conjugando la frescura de los nuevos proyectos independientes con la cultura de la solidaridad y el diálogo entre pueblos. Las entradas, disponibles por 7 euros con consumición incluida, destinarán la totalidad de sus beneficios a la labor humanitaria que realiza UNRWA con la población refugiada de Palestina.

La velada reúne sobre las tablas a cuatro formaciones que encarnan distintas sensibilidades del ecosistema alternativo actual. El trío local CoxeNuebo, integrado por músicos experimentados del circuito andaluz, desplegará su garage rock áspero y combativo, caracterizado por guitarras saturadas de 'fuzz' y estructuras directas.

Desde Madrid, el cuarteto femenino The Same Way presentará una propuesta en la que el rock alternativo y el indie dialogan con matices de funk, avalada por su paso por platós de televisión, salas de referencia y un trabajo discográfico producido por Guille Mostaza y Diego Perinetti.

Por su parte, la formación malagueña Benzú evocará pasajes costeros y resonancias de jangle pop sustentadas en sintetizadores analógicos y reverberaciones que conectan con la memoria de la franja norteafricana.

La noche contará con la participación extraordinaria del compositor palestino Zaid Hilal, quien aportará una perspectiva en la que la tradición musical mediterránea se entrelaza con el discurso contemporáneo y la preservación de la memoria histórica.

Esta convocatoria de Encuentros Soundbox se inserta en el marco global de Espacio Caja Sonora, proyecto promovido por la Fundación Miguel Ríos, CajaGranada Fundación y el Ayuntamiento de Granada para impulsar la cultura como herramienta de cohesión y debate social.

La selección de grupos, entre los que figuran también formaciones como Staytons, The Vil Veins, The Fixed Trio, Blanca Adelfa, Quirkyoddgirl, Elartedealfa o Rache, culminará con la incorporación del proyecto más destacado al circuito estatal AIEnRUTa de cara al primer trimestre de 2027.

CONFERENCIAS DEL CICLO '(R)EVOLUICONES'

La programación de Espacio Caja Sonora amplía su radio de acción con las conferencias del ciclo '(R)Evoluciones' en el Centro Cultural CajaGranada. El ciclo analizará los feminismos e igualdad el 18 de noviembre con Leyre Marinas y Joha, y la accesibilidad para personas con discapacidad el 2 de diciembre con Raquel García.

El proyecto completa su agenda participativa con el concurso Soundbox Junior y la dinamización de clubes de escucha en centros penitenciarios y espacios de mayores, consolidando un foro en el que la creación sonora se entrelaza con el compromiso social.