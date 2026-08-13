Endesa abre 128 expedientes de fraude al día en Andalucía, 21 a la semana por plantaciones de marihuana

Archivo - Imagen de archivo de un operario de Endesa. - ENDESA - Archivo

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

En los seis primeros meses del año Endesa ha abierto 23.209 expedientes por fraude en Andalucía, es decir, 128 expedientes de fraude al día. Todos estos fraudes supusieron la defraudación de 171 millones de kilovatios hora, el equivalente al consumo energético medio mensual de cerca de 600.000 hogares.

Tal y como ha destacado la compañía en una nota de prensa, estas cifras "ponen de manifiesto la magnitud de un problema que supone un grave riesgo para la seguridad física de las personas que viven en estos entornos, así como la afectación a la calidad del suministro eléctrico que se ve interrumpido de forma continua por la saturación de las redes derivada del fraude masivo".

La situación empeora cuando este fraude procede de plantaciones de marihuana. En los primeros seis meses del año Endesa ha abierto 547 expedientes de fraude vinculados a esta actividad en Andalucía, es decir más de 21 casos a la semana de fraude vinculado a plantaciones de marihuana. Esta práctica ha supuesto la defraudación de más de 34 millones de kilovatios hora en seis meses, es decir, el 20% de la energía que se defrauda en Andalucía está vinculada a plantaciones de marihuana.

Sevilla es la provincia que más fraude concentra, con 8.773 expedientes en los seis primeros meses del año y 57 millones de kilovatios hora de energía defraudada. De esos expedientes 79 están vinculados a plantaciones de marihuana. Esta práctica ha supuesto la defraudación de cerca de 6 millones de kilovatios hora en seis meses, es decir, el 10% de la energía que se defrauda en la provincia de Sevilla está vinculada a plantaciones de marihuana.

En cambio Granada concentra un volumen mayor de expedientes por marihuana, con 276 en los seis primeros meses del año y 14 millones de kilovatios hora defraudados con esta práctica lo que supone que del total de energía defraudada en esta provincia (27 millones de kilovatios hora), el 50% está destinado a plantaciones de marihuana.

Las plantaciones de marihuana indoor provocan la saturación de las redes eléctricas afectando a todos los vecinos, ya que una sola plantación de marihuana en una vivienda puede llegar a consumir como 80 viviendas a la vez las 24 horas del día. Por este motivo las infraestructuras eléctricas no pueden soportar esta demanda energética que roza niveles de polígonos industriales y acaban saturadas derivando en graves problemas para la seguridad de las instalaciones y los suministros.

En este sentido, a juicio de la entidad, es fundamental la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los que Endesa acompaña cuando llevan a cabo intervenciones para desmantelar plantaciones de marihuana.

De hecho, tras una de estas operaciones realizada por las fuerzas de seguridad en Andalucía este año, se aprecia cómo la demanda energética desmesurada de las plantaciones de marihuana desciende drásticamente en el momento de la operación policial, ya que en dicha operación se desmantelaron 40 plantaciones de marihuana, más de 5.000 plantas, y se realizaron 30 cortes de suministro por enganches ilegales.

Una vez desmanteladas las plantaciones la saturación de las redes se mitiga y desaparecen los problemas de suministro ya que en las zonas donde se registra fraude masivo Endesa ha llegado a triplicar la potencia energética para contrarrestar este problema. Pero cuando no se elimina el origen del fraude, como puede ser una plantación el problema vuelve a aparecer al poco tiempo.

Ante esta situación Endesa está reforzando sus infraestrcturas eléctricas, instalando nuevos centros de transformación, reforzando los existentes y tendiendo nuevo cabledo.

Este refuerzo de las redes y el aumento de potencia en zonas donde no hay crecimiento poblacional ni industrial, tiene el objetivo de paliar las consecuencias del fraude masivo derivado principalmente de las plantaciones de marihuana.

Endesa además de trabajar aumentando la potencia en estas zonas, acompaña a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en actuaciones contra los cultivos de marihuana.

Toda esta realidad tiene reflejo en el Informe Europeo sobre Drogas 2025 en el que España acapara el 73% de todas las incautaciones de plantas de marihuana registradas en la UE, un dato que muestra la dimensión del problema en nuestro país. El cultivo indoor de marihuana, controlado en muchos casos por organizaciones criminales internacionales, según el ministerio del Interior, es especialmente grave en Andalucía y Cataluña.

Estas organizaciones realizan tendidos de cables de más de un kilómetro, electrifican puertas para evitar el acceso a las plantaciones y llegan incluso a manipular los fusibles de los centros de transformación.

DENUNCIA ANÓNIMA

Al margen de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y el uso de nuevas tecnologías y de la IA para combatir el fraude, las denuncias anónimas son otra vía efectiva para luchar contra este delito.

En e-distribución hay varios canales para reportar de forma anónima posibles casos de fraude eléctrico o irregularidades en instalaciones: el teléfono 800 760 220, el buzón de correo anomalias@enel.com y el formulario que puede rellenarse a través de la web.

PROVINCIAS

Por provincias, en Almería Endesa ha abierto 1.669 expedientes por fraude en la provincia de Almería, es decir, 9 expedientes de fraude al día. Todos estos fraudes supusieron la defraudación de 14 millones de kilovatios hora, el equivalente al consumo energético medio mensual de 50.000 hogares.

En cuanto a Cádiz, la cifra de expedientes asciende a 2.056; 11 expediente de fraude diarios, que supusieron 16 millones de kilovatios hora, el equivalente al consumo energético medio mensual de 55.000 hogares. Similar es la cifra de Córdoba, con 2.008 expedientes, de igual manera 11 diarios, que supusieron 11 millones de kilovatios hora, correspondiente a 36.000 hogares.

En cuanto a Huelva, en los seis primeros meses del año Endesa ha abierto 2.370 expedientes por fraude en la provincia, es decir, 13 expediente de fraude diarios. Todos estos fraudes supusieron la defraudación de 16,5 millones de kilovatios hora, el equivalente al consumo energético medio mensual de cerca de 57.000 hogares.

Ya en Jaén, la cifra asciende a 1.283 expedientes, es decir, 7 expediente de fraude diarios. Todos estos fraudes supusieron la defraudación de 8 millones de kilovatios hora, el equivalente al consumo energético medio mensual de 27.500 hogares.

Finalmente, en Málaga, han sido 2.517 expedientes por fraude en la provincia de Málaga, es decir, 13 expedientes de fraude al día. Todos estos fraudes supusieron la defraudación de 21,3 millones de kilovatios hora, el equivalente al consumo energético medio mensual de 73.500 hogares.