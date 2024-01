SEVILLA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Endesa aplica la inteligencia artificial para crear "gemelos digitales" de sus centrales hidroeléctricas, lo que permite realizar visitas virtuales en 3D y elaborar diagnósticos preventivos sobre el funcionamiento de estas instalaciones fundamentales en el sistema energético.

El primer piloto de gemelo digital para realizar visitas virtuales se lanzó en 2023 en la central hidroeléctrica de El Pintado (Sevilla). El encargado de desarrollarlo fue el equipo de Mantenimiento Predictivo Hydro Iberia de Endesa que realizó un modelo similar al Street View pero en el interior de una central. Para realizarlo se instalaron cámaras 360º y cámaras lídar con la última tecnología, con ellas se logró obtener la profundidad necesaria para

generar espacios 3D con calidad de imagen, según ha explicado la compañía en un comunicado.

"Endesa tiene 153 centrales hidroeléctricas repartidas por toda la geografía española, su gestión es fundamental, pero su ubicación genera a veces dificultades, por lo que crear estos gemelos digitales ha sido crucial para mejorar su conocimiento y su funcionamiento", ha explicado el responsable de Generación Hidroeléctrica de Endesa, Santiago Domínguez.

"Cuando la gente piensa en las centrales hidroeléctricas no se hace una idea de la dimensión de las mismas, su funcionamiento y la importancia que tienen para darnos suministro 100% renovable", indica.

Esta aplicación permite realizar una visita virtual a la instalación, para visualizar todos los equipos instalados en la misma y la infraestructura de la planta. La utilidad de este modelo se demostró desde la visita virtual con proveedores o personal interno, visualizar equipos e instrumentación, realizar mediciones sobre la instalación, visualizar el plano de una planta, e incluso visualizar el modelo 3D de la central completa.

Además, este piloto permite vincular documentación de interés (planos, fotografías, esquemas, manuales, bases de datos, archivos de configuración de nuestros sensores para mantenimiento predictivo) en los equipos y sistemas que componen la central hidráulica (turbina, grupo óleo, telecontrol), para disponer de ella en caso de necesidad de consulta por el personal.

Tras el éxito obtenido en el piloto realizado en la central de El Pintado, Endesa ha extendido este modelo a las centrales andaluzas de Tajo de la Encantada (Málaga) y Guillena (Sevilla). Además, en el territorio nacional se ha aplicado en las centrales de Eume Galicia),

Moncabril (Galicia), Peñadrada (Castilla y León), Canelles (Cataluña), Sallente (Cataluña), Moralets (Cataluña) y Serós (Cataluña).

"Pero el gemelo digital no solo lo hemos desarrollado para tener esa visión 360 de las instalaciones, sino que hemos puesto en marcha un gemelo de diagnóstico -continúa Domínguez-- que tiene a partir de más de 6.000 medidas analógicas reales como temperatura, presión, velocidad, vibración etc, se estiman valores del futuro. Esos modelos

se ajustan tomando el comportamiento digamos normal de los equipos y avisan cuando no se siguen esos parámetros".

Endesa tiene en la actualidad implantados en 38 centrales hidroeléctricas que cubren cerca del 70% de toda la potencia instalada dos modelos de gemelo digital de diagnóstico. Se están monitorizando los equipos principales y más críticos para obtener datos de manera telemática para poder acceder a las diferentes pantallas donde se representan los datos analógicos para tener un control del funcionamiento de la instalación de forma más directa,

accesible y dinámica.