Endesa destinará en Jaén más de 80.000 euros para combatir la sobrecarga de la red en Arrayanes por el "fraude masivo"

Reunión entre responsables de Endesa y del Ayuntamiento de Linares - ENDESA

LINARES (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

Endesa va a destinar más de 80.000 euros para hacer frente a la sobrecarga de la red en la barriada de Arrayanes, en Linares (Jaén), debido al "fraude masivo".

Para afrontar esta situación Endesa ha presentado al Ayuntamiento el plan de refuerzo de sus redes en esta zona, que ha implicado la instalación de un nuevo transformador que sustituye al que había debido a la sobrecarga continúa, la renovación tecnológica de toda la instalación y la renovación del cuadro de baja tensión por otros de última generación. A esto se une la renovación de cableado aéreo y subterráneo.

Los principales responsables en Jaén de la filial de redes de Endesa e-distribución se han reunido con los concejales-delegados de Servicios y de Obras en Linares, José Luis Roldán y Michel Rentero, para afrontar la problemática que se viene registrando en esta barriada.

Durante la reunión, desde el Ayuntamiento se ha puesto de manifiesto la necesidad de buscar una solución conjunta a los cortes de suministro que provoca esta sobrecarga de la red y que afecta a todos los vecinos.

Endesa ha explicado que el centro de transformación que abastece a esta zona tiene un 62 por ciento de fraude y cuenta con potencia para el doble de los clientes que tienen contrato de suministro en vigor. A pesar de ello esta barriada registra cortes de suministro debido a los enganches ilegales que se ha propagado por la zona.

Las nuevas obras se suman a las ejecutadas a principios de año en la barriada de Arrayanes, con el refuerzo de la red de baja tensión con la puesta en servicio de una nueva línea subterránea de 240 metros entre la avenida de Arrayanes y la calle Juan Varela. La actuación, que supuso una inversión superior a los 25.000 euros, ha permitido incrementar la capacidad de la red y aliviar la sobrecarga.

A estas medidas se une la colaboración entre Endesa y las Fuerzas de Seguridad con el fin de actuar sobre estos fraudes.

Además de esta zona, Endesa ha reforzado sus infraestructuras eléctricas en las barriadas de San Antonio y Los Naranjos con una inversión superior a los 40.000 euros para la puesta en servicio de una nueva línea subterránea de media tensión.

Estas obras se encuentran enclavadas en el Plan de Inversión de e-distribución para Jaén, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas. Este tiene como objetivo reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.