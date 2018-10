Endesa y Policía colaboran en Andalucía dando consejos en caso de suplantación de identidad de empleados de la compañía

Publicado 25/07/2018 16:44:38 CET

SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía Endesa ha activado una campaña informativa con Policía Nacional en Andalucía Occidental con el fin de dar consejos y advertencias a los ciudadanos para que puedan identificar casos de suplantación de identidad de su personal y sepan cómo actuar ante los mismos.

Esta colaboración se ha producido ante la detección de numerosos casos delictivos de individuos que se hacen pasar por técnicos o comerciales de empresas energéticas, o de falsos comunicados vía correo electrónico o telefónico, según informa en un comunicado de Endesa.

El personal de Endesa debidamente identificado puede presentarse en el domicilio de un cliente por dos motivos, para hacer una gestión técnica de las instalaciones eléctricas o de gas, o para realizar una oferta comercial. En el caso de las gestiones comerciales, el ciudadano tiene que saber que no está obligado a atenderlos en el interior de su domicilio.

Para identificarlos, los comerciales suelen acudir solos, en raras ocasiones van acompañados, pero siempre van identificados con un documento que les acredita como comerciales de empresas colaboradoras de Endesa. Es muy importante señalar que ante cualquier duda sobre la autenticidad de los comerciales, los clientes desestimen atenderlos.

En el caso de que se decida atender a un comercial, éste en un primer momento puede solicitar como documentación el DNI y factura de la electricidad o del gas para identificar los datos del suministro.

Si tras las explicaciones comerciales el cliente decide contratar los servicios ofertados, el cliente deberá cumplimentar y firmar una documentación --a veces a través de un dispositivo móvil, tipo Tablet, y en otras ocasiones en un formulario en papel-- de la que siempre se quedará con un documento resumen en papel.

En el documento siempre aparecen una casilla de desistimiento y un elenco de los productos ofertados, así como las condiciones generales y particulares de los productos y servicios contratados y una copia del anexo de precios a aplicar.

Sólo en el caso de firmar todos los documentos y para finalizar la contratación, el comercial solicitará los datos bancarios, con el fin de poder realizar la domiciliación de sus pagos.

El comercial no dispondrá previamente de estos datos en el momento de la visita a su domicilio y en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. Posteriormente, el cliente recibirá una llamada de verificación de Endesa, tras la que se parará el proceso de contratación automáticamente en el caso de disconformidad del cliente.

En ningún caso los comerciales de Endesa harán ningún cobro en efectivo ni con tarjeta de los servicios contratados. El pago de los mismos se realizará por domiciliación bancaria.

En el caso de la visita de un técnico, los clientes deben saber que los técnicos de Endesa se personan en el domicilio particular para revisar o modificar la instalación si el cliente ha dado su conformidad tras una comunicación previa vía telefónica.

Además, los técnicos de Endesa deberán presentar su tarjeta identificativa y al finalizar el trabajo en el domicilio del cliente dejarán un documento con los datos del servicio realizado. Tanto en el caso de los servicios de reparación como en los de mantenimiento, el técnico acudirá al domicilio del cliente previa cita.

El cliente no deberá dejar acceder a su domicilio a ningún técnico si no está seguro de haber contratado el servicio y/o desconfía del mismo. En el caso de los servicios de mantenimiento, estos no se pagan por el cliente en el domicilio.

En el caso de los servicios de reparación sí podrán ser pagados en el domicilio, previa aceptación del presupuesto de reparación que debe presentar el técnico. Estos servicios contratados, normalmente incluyen el mantenimiento y las dos primeras horas de mano de obra gratis en el caso de reparaciones.

Ocasionalmente, por motivo de una avería en la red eléctrica, un técnico de la Compañía puede solicitar al cliente que realice algún tipo de comprobación en su instalación particular, gestión que se puede hacer sin necesidad de que el técnico entre en el domicilio del cliente. En este caso, el cliente puede identificar la situación por la ausencia de suministro eléctrico.