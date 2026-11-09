Endesa refuerza la red de media tensión de la Avenida del Aeropuerto en Córdoba con una inversión de 500.000 euros

Obras en la Avenida del Aeropuerto. - ENDESA

CÓRDOBA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha reforzado la red de media tensión en el entorno de la Avenida del Aeropuerto y la Avenida Doctor Fleming, en la capital cordobesa, mediante una actuación que ha contado con una inversión de 550.000 euros y que contribuirá a mejorar la calidad y fiabilidad del suministro eléctrico en la zona.

Según ha indicado la compañía en una nota, este refuerzo ha contemplado la renovación de cerca de dos kilómetros de cableado de media tensión. Al tratarse de una red subterránea, los trabajos han requerido la coordinación con el Ayuntamiento de Córdoba en el marco de su Plan de Asfalto, permitiendo optimizar las actuaciones sobre la vía pública y reducir las molestias derivadas de las obras.

El nuevo tendido incorpora tecnología de última generación y destaca por su mayor resistencia a la humedad y a las altas temperaturas, así como por una mayor capacidad de transmisión, lo que contribuirá a mejorar el comportamiento de la red y la calidad del servicio en el entorno.

Estas obras se encuentran enclavadas en el Plan de Inversión de e-distribución para Córdoba, aprobado por la Junta de Andalucía, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.