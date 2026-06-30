Las enfermedades circulatorias concentran el 27% de las muertes en Andalucía en 2025, seguidas del cáncer con 26,1%

Archivo - Imagen de archivo de un cementerio. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las enfermedades del sistema circulatorio han sido la primera causa de muerte en Andalucía en 2025, con 19.687 defunciones, el 27% del total, seguidas de los tumores, con 19.095 fallecimientos, el 26,15, según la Estadística de defunciones según la causa de la muerte publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En conjunto, Andalucía ha registrado 73.036 defunciones en 2025, de las que 37.762 han correspondido a hombres, el 51,7%, y 35.274 a mujeres, el 48,3%.

Tras las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores, la tercera causa de muerte en la comunidad han sido las enfermedades del sistema respiratorio, con 8.011 fallecimientos, el 11% del total.

A continuación se han situado las enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos, con 4.502 defunciones, el 6,2%, y las enfermedades del sistema digestivo, con 4.113 muertes, el 5,6%.

La estadística recoge además 2.982 defunciones por síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte; 2.941 por causas externas de mortalidad; 2.909 por enfermedades del sistema genitourinario; 2.789 por trastornos mentales y del comportamiento; y 2.462 por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas.

Dentro de las enfermedades circulatorias, las enfermedades cerebrovasculares han causado 4.367 muertes, por delante de otras enfermedades del corazón, con 4.001; la insuficiencia cardíaca, con 3.063; el infarto agudo de miocardio, con 2.555; y otras enfermedades isquémicas del corazón, con 2.494.

También dentro de este grupo figuran 2.083 defunciones por enfermedades hipertensivas, 743 por otras enfermedades de los vasos sanguíneos, 203 por enfermedades cardíacas reumáticas crónicas y 178 por aterosclerosis.

En el caso de los tumores, el tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón ha sido el más frecuente, con 3.800 defunciones, seguido del tumor maligno de colon, con 1.854, y del tumor maligno de páncreas, con 1.255.

El documento contabiliza asimismo 1.140 muertes por tumor maligno de mama, 1.051 por tumores malignos de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados, 948 por tumor maligno de próstata, 823 por tumor maligno de hígado y vías biliares intrahepáticas y 793 por tumores malignos del tejido linfáctico y órganos hematopoyéticos, excepto leucemia.

Por sexos, los tumores han provocado más fallecimientos entre los hombres, con 11.443, frente a 7.652 en mujeres, mientras que las enfermedades circulatorias han causado 9.537 muertes en hombres y 10.150 en mujeres.

Las enfermedades respiratorias también han registrado mayor incidencia mortal entre los hombres, con 4.554 defunciones, frente a 3.457 en mujeres, al igual que las causas externas, con 2.009 fallecimientos masculinos y 932 femeninos.

Por el contrario, las enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos han causado 2.658 muertes en mujeres y 1.844 en hombres, mientras que los trastornos mentales y del comportamiento han sumado 1.785 defunciones femeninas y 1.004 masculinas.

Por edad, el mayor número de defunciones se ha concentrado entre los 85 y 89 años, con 13.697 fallecimientos, seguido del grupo de 90 a 94 años, con 11.870, y del tramo de 80 a 84 años, con 11.152.

También se han registrado 8.753 muertes entre personas de 75 a 79 años, 6.138 entre 70 y 74 años, 5.028 entre 65 y 69 años y 4.992 entre personas de 95 años y más.

En las enfermedades circulatorias, el mayor volumen de fallecimientos se ha producido en edades avanzadas, con 4.195 muertes entre 85 y 89 años, 3.934 entre 90 y 94 años y 3.047 entre 80 y 84 años.

En los tumores, el tramo con más defunciones ha sido el de 75 a 79 años, con 3.087, seguido de 80 a 84 años, con 2.786, y de 70 a 74 años, con 2.560.

Las causas externas de mortalidad han sumado 2.941 defunciones en Andalucía, entre ellas 817 por suicidio y lesiones autoinfligidas, 751 por caídas accidentales, 388 por ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales y 367 por accidentes de tráfico.

En el caso del suicidio y las lesiones autoinfligidas, el documento recoge 625 defunciones en hombres y 192 en mujeres, mientras que los accidentes de tráfico han causado 305 muertes en hombres y 62 en mujeres.

Por provincias, Sevilla ha registrado el mayor número de defunciones, con 16.431, seguida de Málaga, con 13.503; Cádiz, con 10.561; Granada, con 8.097; Córdoba, con 7.744; Jaén, con 6.460; Almería, con 5.682; y Huelva, con 4.558.

En Sevilla, las enfermedades circulatorias han sido la primera causa de muerte, con 4.801 fallecimientos, el 29,2% del total provincial, seguidas de los tumores, con 4.411, el 26,8%, y de las enfermedades respiratorias, con 1.785.

En Málaga, los tumores han encabezado las causas de defunción, con 3.767 muertes, el 27,9%, por delante de las enfermedades circulatorias, con 3.499, el 25,9%, y de las respiratorias, con 1.416.

En Cádiz, las enfermedades circulatorias han causado 2.847 muertes, el 27%, frente a 2.744 por tumores, el 26%, y 1.040 por enfermedades respiratorias.

En Granada, las enfermedades circulatorias han sumado 2.178 fallecimientos, el 26,9%, seguidas de los tumores, con 1.986, el 24,5%, y de las enfermedades respiratorias, con 911.

En Córdoba, las enfermedades circulatorias han provocado 2.136 defunciones, el 27,6%, mientras que los tumores han causado 1.908, el 24,6%, y las enfermedades respiratorias, 945.

En Jaén, las enfermedades circulatorias han sido también la primera causa, con 1.702 muertes, el 26,3%, por delante de los tumores, con 1.477, el 22,9%, y de las enfermedades respiratorias, con 808.

En Almería, los tumores han sido la primera causa de muerte, con 1.522 defunciones, el 26,8%, seguidos de las enfermedades circulatorias, con 1.282, el 22,6%, y de las enfermedades respiratorias, con 650.

En Huelva, los tumores han causado 1.280 fallecimientos, el 28,1%, ligeramente por encima de las enfermedades circulatorias, con 1.242, el 27,2%, mientras que las enfermedades respiratorias han sumado 456 defunciones.