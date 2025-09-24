La enfermería andaluza exige al SAS "protocolos claros" para garantizar el derecho a la desconexión digital

Archivo - Una enfermera alimenta a un niño prematuro con leche materna donada al Banco del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería Satse en Andalucía ha advertido este miércoles de que el derecho a la desconexión digital, reconocido legalmente en el Estatuto de los trabajadores, "continúa siendo vulnerado de forma sistemática" en el ámbito sanitario, tanto en centros públicos como privados. Ante esta situación, Satse ha exigido a la administración sanitaria andaluza la implantación "urgente" de "protocolos claros" que garanticen este derecho, especialmente durante vacaciones, libranzas y permisos así como otras medidas organizativas directamente relacionadas con la conciliación. De igual forma, ha reclamado una "planificación estable de los turnos".

Además, ha insistido en que la raíz del problema en Andalucía está "en gran medida motivada" por la "insuficiencia" estructural de plantillas y en "una gestión negligente" por parte de las administraciones --Servicio Andaluz de Salud (SAS)-- y empresas sanitarias. Por ello, ha reclamado también una "dotación suficiente" de personal en todos los centros sanitarios.

En esta línea, ha alertado en una nota de prensa de que las enfermeras son "contactadas habitualmente fuera de su jornada laboral, incluso con escasas horas de antelación, para cubrir turnos o necesidades asistenciales urgentes". "Esta práctica, lejos de ser puntual, se ha convertido en una rutina debido a la crónica escasez de personal, lo que impide el descanso, vulnera la intimidad familiar y dificulta la conciliación de la vida laboral y personal", ha criticado la central sindical.

Como ejemplo, el sindicato ha subrayado que "el WhatsApp no debe considerarse una vía oficial de comunicación laboral y que las enfermeras y el resto del personal sanitario tienen derecho a no responder a comunicaciones fuera de su jornada". El sindicato recuerda que el derecho a la desconexión digital está recogido en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, así como en la directiva europea 2003/88/CE sobre ordenación del tiempo de trabajo.

Igualmente, el propio Estatuto de los trabajadores lo reconoce en su artículo 20 bis, que regula el derecho a la desconexión digital y a la intimidad. Además, Satse ha incidido en la importancia de respetar este derecho pues "la conectividad permanente puede provocar insomnio, irritabilidad, agotamiento mental y otros efectos negativos sobre la salud", según advierte el propio Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).