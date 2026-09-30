La enfermería de Córdoba destaca el impulso de la IA a la investigación y la necesidad de los cuidados de profesionales

Celebración de las IV Jornadas Nacionales de Investigación del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba. - COLEGIO DE ENFERMERÍA

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las IV Jornadas Nacionales de Investigación que el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba ha celebrado este miércoles en el Hospital San Juan de Dios han evidenciado que la inteligencia artificial (IA) ya está contribuyendo al impulso que la investigación enfermera viene registrado en los últimos años, aunque los cuidados y la mirada de los profesionales siguen siendo imprescindibles para la seguridad y la salud de los pacientes.

Según ha indicado la institución colegial en una nota, el reflejo de este impulso ha sido el récord de asistencia y participación a este evento, y la calidad y cantidad de trabajos científicos, 45 en total, que han sido seleccionados como finalistas para ser expuestos en estas IV Jornadas, que, bajo el título 'Generar conocimiento para mejorar los cuidados', se han centrado en el presente y futuro de la investigación enfermera y en el papel de la IA.

Así lo ha señalado en la inauguración oficial la presidenta del Colegio, Natalia Pérez, que ha estado acompaña por el director gerente del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, Horacio Pijuán, quien ha resaltado que investigar de manera directa y en contacto con el paciente es esencial, "y ahí la Enfermería juega un papel fundamental", y por el subdirector de Cuidados y Atención Sociosanitaria de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Javier Gracia, que ha sido el encargado de inaugurar oficialmente este evento.

Gracia ha explicado los principales proyectos de investigación en los que trabaja la Consejería, que encierran conceptos como la complejidad de cuidados y el fortalecimiento de las competencias enfermeras.

El peso creciente de la IA, pero siempre al servicio del conocimiento enfermero, ha sido resaltado por Natalia Pérez, que, entre los objetivos de estas jornadas, ha afirmado que quieren "dar a conocer nuevas herramientas y metodologías de investigación, incluyendo aplicaciones prácticas de la IA y para la gestión de datos", pero "situando al paciente y sus cuidados como finalidad última de la investigación enfermera, haciendo compatible la innovación tecnológica, incluida la IA, con el criterio profesional y la mirada enfermera", para reforzar la seguridad y salud de los ciudadanos.

Todo ello junto a la visibilización del conocimiento científico generado por los profesionales de Enfermería; el intercambio de conocimientos y experiencias entre investigadores, profesionales, residentes, doctorandos y estudiantes; la promoción de nuevas investigaciones; y la reflexión sobre el presente y el futuro de la investigación enfermera, identificando retos y oportunidades para seguir avanzando.

Por otro lado, Pérez ha demandado la puesta en marcha efectiva de las categorías de Enfermera Clínica Investigadora y de Enfermera Especialista Clínica Investigadora en los centros sanitarios del SAS, después de que el pasado mes de febrero la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias publicara la Orden de su creación.

Se trata de unas categorías con funciones investigadoras reconocidas de forma estructural dentro de la práctica clínica habitual, "llamadas a marcar un hito histórico para la Enfermería cordobesa andaluza y reforzar la calidad del sistema sanitario público", y cuya "implantación viene anunciando la Consejería desde 2023, año en el que precisamente el Colegio celebraba sus I Jornadas de Investigación".

Al respecto, el subdirector de Cuidados y Atención Sociosanitaria de la Consejería ha afirmado que "habrá novedades en torno a la implantación de esta figura a corto plazo".

CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS

Tras la inauguración oficial, se ha dado paso a las conferencias y mesas redondas que han conformado estas IV jornadas, y que han dado contenido a los objetivos señalados previamente por la presidenta del Colegio.

En la conferencia inaugural, el catedrático de Enfermería de la Universidad de Córdoba (UCO) Guillermo Molina ha abordado el debate de si la IA puede sustituir al cuidado enfermero, concluyendo que, aunque la IA avanza mucho más rápido de lo esperado y no es posible hacer predicciones, "formarse en IA es una oportunidad que nos colocará en una posición ventajosa y, con profesionales formados, la IA es una oportunidad para cuidar de verdad".

Tras esta conferencia inaugural, se han sucedido sendas mesas redondas en las que han participado enfermeras de distintos ámbitos y en las que se ha dialogado sobre qué aporta la Enfermería en la seguridad del paciente y a la hora de evitar errores en la práctica clínica, y cómo se vislumbra el futuro de la investigación enfermera cordobesa.

Por último, en la conferencia de clausura, el enfermero docente, referente en la investigación enfermera cordobesa y miembro del grupo de investigación del Colegio de Enfermería de Córdoba, Rodolfo Crespo, ha disertado sobre el avance de la investigación en este campo del conocimiento científico.

TALLERES PRÁCTICOS Y COMUNICACIONES

Previamente, y en el inicio de la sesión de tarde, se han desarrollado tres talleres prácticos simultáneos, también con la IA como telón de fondo; y se han sucedido tres mesas de Comunicaciones, en otros tantos espacios del Hospital San Juan de Dios, en las que se han expuesto las Comunicaciones Orales (12) y de Posgrado (5) seleccionadas por el comité científico de las Jornadas; que se han sumado a los 28 pósteres expuestos en una sesión abierta en la que también ha podido evaluar el público asistente.

Tras la conferencia de clausura y la entrega de los Premios a las mejores trabajos científicos de estas Jornadas, la vicepresidenta del Colegio, Adoración Muñoz, ha sido la encargada de cerrar este evento, insistiendo en la idea de que la IA es un "complemento y no un sustituto" de los profesionales de Enfermería, y recordando que el Colegio está a disposición de todos los colegiados para apoyarles en su labor investigadora.

Dirigidas a enfermeros investigadores, residentes y doctorandos de toda España, estas IV Jornadas Nacionales de Investigación del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba han contado con la colaboración de la plataforma formativa SalusPlay, del Consejo General de Enfermería (CGE) y del Hospital San Juan de Dios de Córdoba.

Estas jornadas han vuelto a contar con el respaldo de las principales instituciones sanitarias cordobesas, aunando en un mismo evento científico el apoyo tanto del sector público como del privado, con la asistencia de responsables tanto de los hospitales Universitario Reina Sofía de Córdoba, San Juan de Dios de Córdoba, Cruz Roja Córdoba y Quirónsalud Córdoba; como del Distrito sanitario Córdoba-Guadalquivir, del Área de Gestión Sanitaria Sur y Norte de Córdoba, y del Centro de Emergencias Sanitarias 061; además de otros responsables del SAS.