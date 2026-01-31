Se enfrentan a más de 13 años de prisión por tratar de matar a un hombre de una pedrada en La Mamola (Granada)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 31 Ene.

La Fiscalía ha solicitado penas de 13 años y medio de prisión para dos hombres acusados de protagonizar una reyerta a pedradas en la terraza de un bar en Polopos-La Mamola contra el responsable del establecimiento y las personas que acudieron en su auxilio.

Ambos acusados se encuentran en prisión provisional por estos hechos, ya que están acusados de un delito de tentativa de homicidio, entre otros cargos por los que serán juzgados el próximo 19 de febrero en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.

Los hechos ocurrieron cerca de las once de la noche del 16 de diciembre de 2023, cuando los acusados, de nacionalidad marroquí, se sentaron junto a otras personas que no han sido identificadas en la terraza de un bar de esta localidad costera.

Al acudir el responsable del establecimiento para atenderlos, le dijeron que no querían nada y éste apagó la terraza.

En ese momento los acusados y el resto de personas que le acompañaban comenzaron a lanzar mesas al suelo, según señala la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

El hostelero les reprendió y ellos reaccionaron lanzándole piedras en distintas partes del cuerpo y a otro de los presentes le golpearon con una botella de cristal en la cabeza.

La peor parte se la llevó sin embargo un hombre que acudió al lugar tras percatarse de lo que estaba ocurriendo.

Comenzaron a lanzarle piedras hasta que en un momento dado se hicieron con una de grandes dimensiones y se acercaron para tirársela a la cabeza con fuerza.

El hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico grave por el que tuvo que ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente.

La Fiscalía solicita que sean condenados por un delito de lesiones, por el que reclama cuatro años y medio de prisión; así como por un delito leve de lesiones --por el que pide una multa-- y un tercer delito de homicidio en grado de tentativa.

Por este último reclama que los dos acusados sean condenados a nueve años más de prisión, además de prohibiciones de comunicación y acercamiento a las víctimas durante 10 años.

En el ámbito de la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal pide que indemnicen a la principal víctima en 38.000 euros, al dueño del local en 500 euros y al otro agredido en 300.