Entregados en Jaén los premios de la prueba de campo a través en el marco de los Campeonatos de España universitarios

Imagen del podio del campo a través. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Deportes, Beatriz López, ha asistido y ha participado en la entrega de premios de la prueba de campo a través disputada en la mañana de este sábado en la capital en el marco de los Campeonatos de España universitarios.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, en categoría masculina, el más rápido en completar las cuatro vueltas del circuito habilitado en los terrenos anexos al campo Sebastián Barajas ha sido Miguel Ángel Martínez. En la femenina, la ganadora ha sido Jimena Blanco y por equipos, la Universidad Católica de Murcia (UCAM).

En suma, la cita ha reunido a más de 150 atletas de toda España. En la de este sábado ha sido la primera de las tres pruebas que acogerá Jaén en estos nacionales universitarios.

En este sentido, la Universidad de Jaén (UJA) acogerá del 27 al 29 de abril la modalidad de tenis de mesa y la pista Ángel Cortés de las instalaciones deportivas municipales de La Salobreja serán sede, del 8 al 10 de mayo, de la de atletismo.