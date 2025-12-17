El escritor vallisoletano y premio Nadal César Pérez Gellida inaugura este jueves 'CordoBlack'

Cartel de 'Cordoblack' con César Pérez Gellida. - CORDOBACK

CÓRDOBA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El escritor vallisoletano y premio Nadal César Pérez Gellida, en una conversación con el también escritor Salvador Gutiérrez Solís, inaugura este jueves, a las 19,00 horas en la Biblioteca Grupo Cántico, la tercera edición del festival de novela negra 'CordoBlack', cuya amplia programación se desplegará por diferentes puntos de la capital cordobesa.

Así lo ha indicado la organización de la cita en una nota en la que ha detallado que la ciudad de Córdoba tiene un "gran protagonismo" en la última novela de Gellida, 'Nada bueno germina' (Destino, 2025), continuación de su anterior obra, 'Bajo tierra seca', con la que obtuvo el prestigioso Premio Nadal en 2024.

César Pérez Gellida (Valladolid, 1974) cuenta con una amplia y reconocida trayectoria. Ha publicado 15 novelas, entre ellas las que componen las trilogías 'Versos, canciones y trocitos de carne' ('Memento mori', 'Dies irae' y 'Consummatum est') y 'Refranes, canciones y rastros de sangre' ('Sarna con gusto', 'Cuchillo de Palo' y 'A grandes males'); y otras como 'Todo lo mejor' y 'Todo lo peor'. Entre las más recientes están 'Nos crecen los enanos', 'Astillas en la piel' y 'La suerte del enano'.

Amazon Prime estrenó en 2023 la adaptación para serie de televisión de tres temporadas de su novela 'Memento mori'. Es uno de los mayores referentes de la novela negra, con más de 500.000 lectores y dirige, junto a Dolores Redondo, el festival literario Blacklladolid.

Este jueves también da comienzo el Primer Certamen Mundial de Hilos en 'X', abierto a todos los autores en lengua española, y que cuenta como miembros del jurado con algunos de los escritores 'negros' y 'tuiteros' más conocidos, como son el caso de '@Pedro_Torrijos', '@gutisolis' (Salvador Gutiérrez Solís), '@Yosoycorra' (Jorge Corrales), '@israeldiaz_r' (Israel Díaz Reinado) o '@HistorietaLa' (Jesús Báez Alcaide), que habrán de decidir, junto a los 'likes' obtenidos por cada hilo, la historia 'negra' ganadora de este innovador y pionero certamen. Las bases se pueden consultar en la web 'www.cordoblack.es'.

Este Certamen Mundial de Hilos en 'X' no es la única novedad que presenta 'CordoBlack' en su edición de 2025. Con el objetivo de fomentar la lectura entre personas de todas las edades, se suman las actividades 'Black IES' y 'Black Kids' que llevarán a los autores a los centros educativos al mismo tiempo que se programan espectáculos infantiles, con un toque de suspense, creados y protagonizados por la poeta y actriz Alejandra Vanessa.

Así, César Pérez Gellida estará este jueves, a las 11,45 horas, en el IES El Tablero, mientras que la narradora Nagore Suárez hará lo propio en el IES Fuensanta el viernes, a las 11,45 horas.

Otras novedades son las propuestas denominadas 'Café Negro' y 'A Bocajarro', en las que 15 lectores, siguiendo el espíritu de las anteriores ediciones de 'CordoBlack', de cercanía, compartirán una taza de café y una galleta sangrienta o un aperitivo 'negrísimo' con conocidos autores, como son Paco Gómez Escribano, Toni Sánchez Bernal o María José Moreno.

Las citadas propuestas, así como las masterclass denominadas 'Francotiradores', protagonizadas por Juan Ramón Biedma y Salvador Gutiérrez Solís, aún cuentan con plazas libres que se pueden solicitar de manera gratuita en la web del festival, 'www.cordoblack.es'

AUTORES

'CordoBlack' también es la mejor radiografía de la tendencias y novedades más destacadas de la novela negra española. En la edición de 2025, que arranca este jueves, hasta seis autores presentan sus nuevas publicaciones. El multipremiado novelista sevillano Juan Ramón Biedma llega a 'CordoBlack' el viernes, 19 de diciembre, a las 20,00 horas, a Biblioteca Antonio Gala para presentar su última novela, 'El club de los primogénitos' (Almuzara), con la que ha obtenido el Galardón Letras del Mediterráneo.

Custodio Pérez (Jaén, 1983) se ha convertido en un fenómeno editorial desde su paso por el conocido programa de televisión 'La Revuelta', desde se ha ganado la simpatía y la admiración de multitud de lectores. La editorial Planeta ha publicado en un solo volumen su trilogía 'Andalucía Negra' ('Granada oscura', 'El mar de los olivos', 'El triángulo del Sur'), que presentará en la mañana del sábado 20 de diciembre en la Biblioteca Grupo Cántico a 12,00 horas.

El escritor cordobés Salvador Gutiérrez Solís presentará su nueva novela, 'La estrategia del impostor', en la tarde del viernes, a las 20,00 horas, en Biblioteca Antonio Gala. Se trata de un trepidante thriller político, con el que obtuvo el premio Jaén de Novela 2025.

Israel Díaz Reinado (Cádiz, 1973) presentará su primera novela, 'El Fin de Ninguna Parte' (HarperCollins), un thriller policial ambientado en la costa de Cádiz y donde la tradición de la almadraba del atún cobra una especial relevancia. Será el sábado, a las 11,00 horas, en la Biblioteca Grupo Cántico.

El madrileño Paco Gómez Escribano es uno de los autores más prestigiosos del panorama negro español. En 'CordoBlack', en la mañana del sábado, acompañado del escritor cordobés Félix Ángel Romero, presenta su última novela, 'Fondo Buitre' (AlRevés), a las 13,00 horas en la Biblioteca Grupo Cántico.

Otro debutante, el investigador sevillano Sebastián Chávez, llega a 'CordoBlack' para dar a conocer su ópera prima 'La osadía de Eva', el viernes a las 18,00 horas en la Biblioteca Antonio Gala.

'CordoBlack' 2025, Festival de Novela Negra del Sur, es una actividad organizada por Verbo Servicios Culturales, que cuenta con una subvención del Ministerio de Cultura. Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, así como de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, y la colaboración de la Junta de Andalucía, a través de su Delegación Territorial, y de la Librería Luque.