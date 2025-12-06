La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el presidente de la Escuela de Flamenco de Andalucía, Luis Guillermo Cortés. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Flamenco de Andalucía se suma a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, un respaldo que refuerza la dimensión cultural, formativa, económica y social del proyecto granadino. La entidad, una de las organizaciones formativas y culturales más relevantes del flamenco a nivel nacional e internacional, ha formalizado este sábado su adhesión en un acto celebrado con la presencia de su presidente, Luis Guillermo Cortés, y de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, acompañados por miembros del equipo de la candidatura.

La EFA, entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida para la certificación profesional de la formación flamenca, cuenta con más de una década dedicada a la promoción, enseñanza y homologación del flamenco y la danza española, según ha informado el Ayuntamiento en una nota. Su estructura educativa, reconocida por administraciones públicas y avalada por el sector artístico, se sustenta en planes docentes y programas profesionales que llegan a miles de alumnos cada año, consolidándose como la mayor alianza internacional de escuelas especializadas en estas disciplinas.

Uno de los pilares más destacados de la institución es su amplia red de sedes, con presencia en más de ochenta ciudades de España y del mundo. Entre sus centros internacionales figuran delegaciones en México, Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Australia, China, Cuba, Costa Rica, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá, Venezuela, República Dominicana, Francia, Portugal, Italia, Reino Unido, Bélgica, Suiza, Alemania, Holanda, Suecia, Polonia, Marruecos, Rusia, Lituania, Ucrania, India, Japón, Kazajstán, Filipinas y Tailandia.

Desde esta estructura global, la EFA impulsa el fortalecimiento, la cohesión y el intercambio académico entre algunos de los mejores centros de formación del mundo. Mediante esta red internacional, la Escuela trabaja para aunar esfuerzos en la proyección y consolidación de la formación profesional del flamenco y la danza española, garantizando una enseñanza con sello de calidad EFA, destinada al desarrollo del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y al fortalecimiento académico de la danza española.

Durante el encuentro, la alcaldesa ha subrayado la importancia de este respaldo, destacando que "el flamenco es una de nuestras señas de identidad más universales. Que la EFA se sume a esta candidatura significa sumar a un aliado decisivo en el corazón cultural de Granada".

Carazo ha señalado además que la Capitalidad Europea de la Cultura "se construye desde la unión de nuestras instituciones culturales y desde la fuerza de nuestras tradiciones", reivindicando la Zambra y el flamenco como símbolos únicos de la esencia granadina.

La adhesión de la EFA resalta la singularidad del flamenco en Granada, un territorio donde esta expresión artística ha adoptado formas que no existen en ningún otro lugar del mundo. El flamenco granadino se ha forjado en espacios míticos como las cuevas del Sacromonte, donde la Zambra --ritual íntimo, festivo y profundamente identitario-- ha perdurado gracias a la herencia de la comunidad gitana y a una tradición oral que ha protegido su autenticidad durante siglos.

Este patrimonio vivo, que combina mestizaje, historia y sensibilidad artística, convierte a Granada en un referente internacional del flamenco. En su intervención, el presidente de la Escuela de Flamenco de Andalucía, Luis Guillermo Cortés, ha señalado que "Granada es un territorio único donde el flamenco late de una forma singular. La Zambra, del Sacromonte y la tradición flamenca granadina representan un patrimonio cultural insustituible, que no existe en ningún otro lugar del mundo".

Cortés ha enfatizado que la capitalidad cultural supone "una oportunidad económica, formativa y social para toda Granada", capaz de generar actividad cultural estable, atraer talento, reforzar la formación artística y mantener vivo el espíritu y la esencia de lo que somos".

El presidente de la EFA ha añadido que este respaldo nace del compromiso de la institución con la cultura andaluza y con la proyección internacional del flamenco: "En un momento en el que la cultura necesita espacios de impulso, la EFA quiere estar donde tiene que estar: apoyando a Granada y acompañando esta candidatura histórica".

Con esta adhesión, la candidatura de Granada 2031 consolida un nuevo apoyo estratégico que no solo refuerza su dimensión cultural, sino que también proyecta la ciudad como capital internacional del flamenco, fortaleciendo un sector clave que genera empleo, cohesión social y proyección mundial.