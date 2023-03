Escuelas infantiles, con el "agua al cuello", no descartan protestas ante la negativa de la Junta a subir el IPC

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A) ha mostrado su "más absoluto rechazo" a la negativa de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía a actualizar el IPC del precio por plaza en los centros de primer ciclo de Educación Infantil andaluces.

Según ha señalado en un comunicado, tras haber esperado "un tiempo más que prudencial y tras conocer la negativa de la Junta, ha convocado una asamblea general extraordinaria, que tendrá lugar el próximo 21 de marzo en Sevilla, en la que expondrán la actual situación y se procederá al estudio y votación de las distintas medidas de protesta y movilización del sector.

El anuncio de no aumentar el IPC lo hizo la Junta en la reciente mesa sectorial y "pone en jaque" a cerca de 2.000 escuelas infantiles de la región, que están con "el agua al cuello" con el incremento de los costes energéticos y salariales, a lo que hay que sumar la acuciante falta de natalidad que vacía las aulas del primer ciclo.

En este sentido, CEI-A ha recordado que la propia consejera del ramo, Patricia del Pozo, pidió tiempo a las asociaciones patronales para estudiar la propuesta. Un tiempo que, visto el resultado, apunta que no ha servido nada más que para "frustrar más al sector" y para que "se acumulen las nóminas y las facturas sin solución por parte de la Administración.

De esta manera, señala que la Junta "desoye" las necesidades de un colectivo formado por unas 15.000 profesionales y que desarrolla un trabajo esencial, como en numerosas ocasiones ha reconocido la propia consejera".

En la reunión de la mesa sectorial, la Consejería informó de la puesta en marcha de un calendario de trabajo para estudiar asuntos como la actualización de la normativa, la lucha contra la competencia desleal, la actualización de los gastos de gestión o la gratuidad de la etapa de dos a tres años.

El presidente de CEI-A, José Luis Victorio, considera que estas medidas, de ponerse finalmente en marcha, "son positivas, pero deberían estar ya solucionadas desde hace años y no son útiles si no somos capaces de mantener las escuelas abiertas, y eso es poco probable si la Administración no atiende al problema más urgente que tenemos, que es que los gastos superan a los ingresos".

En relación a la gratuidad de la etapa de dos y tres años, "tendría un efecto beneficioso para mejorar algo la ocupación, aunque hay que recordar que es en la que ya existe más escolarización y que, además, para los centros supone cobrar a mes vencido y no al principio, como ahora, por lo que hay que estudiar bien la fórmula".

A esto hay que añadir, según indican, que el plazo de escolarización comienza el 1 de abril, así que el anuncio de esta medida "coincide más con la celebración de las elecciones que con una acción para que los centros cojan oxígeno de cara al inicio del curso 2023-2024".

A VUELTAS CON LOS FONDOS EUROPEOS

Otro de los temas que se abordaron en esta reunión fue el del destino de los Fondos Europeos para extender la gratuidad de la etapa educativa de 0 a 3 años. En este punto, la Consejería de Desarrollo Educativo explicó que se mantienen las discrepancias con el Gobierno central en cuanto al reparto de los mismos, ya que este último los pretende destinar para plazas nuevas (cuando hay cerca de 40.000 vacantes) y el ejecutivo andaluz apuesta por invertirlo en el modelo

ya existente de centros adheridos.

Victorio señala que "desde CEI-A seguimos apoyando la postura de la Junta de Andalucía en cuanto al reparto de fondos europeos, y le agradecemos su apuesta firme por nuestro modelo, porque no tiene sentido crear nuevas plazas en una región donde ya hay decenas de miles libres".

No obstante, desde Coordinadora piden a la Consejería andaluza que "no se escude en el tema de los fondos europeos y en el enfrentamiento con el Gobierno central para esconder otras medidas que sí son de su

competencia y que están en su mano, como el aumento del IPC, que ahora mismo es lo más urgente para los centros".