Las Escuelas Pías de la Inmaculada de Córdoba ganan el 42º Concurso Escolar de la ONCE

Imagen del proyecto 'Mochila inclusiva'. - ONCE

CÓRDOBA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Escuelas Pías de la Inmaculada de Córdoba, el instituto IES Fray Bartolomé de las Casas, de Morón de la Frontera (Sevilla), y el CEIP Fernando Molina de Albanchez de Mágina (Jaén) han sido seleccionados como ganador de Andalucía, Ceuta y Melilla en el 42º Concurso Escolar del Grupo Social ONCE que, en esta edición, ha invitado a sus participantes a pulsar el botón de pausa para imaginar, diseñar y proponer productos accesibles con los que todas las personas puedan participar en igualdad dentro de la sociedad.

Según ha informado la ONCE en una nota, bajo el lema 'Generación Innova', el concurso escolar ha propuesto detenerse con el objetivo de reflexionar, crear y actuar en equipo para mejorar la calidad de vida de las personas que más difícil lo tienen. No ha tratado de renunciar a la tecnología, sino de equilibrar el tiempo invertido en pantallas con experiencias que despierten la imaginación, la empatía y el pensamiento crítico.

Como parte de este recorrido creativo, cada aula ha diseñado un producto accesible y lo ha presentado en una imagen, incluyendo nombre, ilustración y descripción sobre qué barrera elimina, quién podría usarlo y cómo funciona. Los mejores trabajos formarán parte de un catálogo digital que se difundirá como herramienta educativa y de sensibilización, mostrando el poder de la imaginación como motor de inclusión.

A este 42º Concurso Escolar de la ONCE se han sumado y lo han conocido 24.381 estudiantes y 404 docentes de 358 centros educativos de Andalucía, Ceuta y Melilla. Las categorías de participación han sido: A (3º y 4º de primaria), B (5º y 6º de primaria), C (1º- 4º ESO y FP Básica) y E (Educación Especial). Todas ellas han trabajado bajo las mismas condiciones y presentado el mismo proyecto.

En la Categoría A (3º y 4º de Primaria) ha ganado el Escuelas Pías de la Inmaculada de Córdoba, el grupo B de 4º de Primaria formado por 26 alumnos que ha coordinado Juan María Costa con el proyecto 'Mochila inclusiva', que busca que las personas con discapacidad puedan desenvolverse con más autonomía en el entorno escolar.

El proyecto pretende "eliminar barreras de acceso en la organización escolar" mediante una mochila inteligente que ayude al alumnado con dificultades para que, mediante señales luminosas y de voz, puedan realizar un amplio abanico de tareas, desde organizar el material escolar hasta desplazarse con autonomía tanto dentro como fuera del centro".

Además, la iniciativa está pensada para todos los alumnos que puedan tener dificultades para desenvolverse con normalidad en el colegio, desde personas con discapacidad visual o cognitiva hasta alumnos con problemas de memoria o comprensión. Su idea incluye botones táctiles y un lector de voz. Al pulsarlos, indica qué material hay dentro y recuerda el horario del día. Usa luces de colores y sonidos para señalar aulas, salidas o cambios de actividad, funcionando sin necesidad de leer textos.

En la Categoría C (ESO y FP) el ganador ha resultado el IES Fray Bartolomé de las Casas de Morón de la Frontera (Sevilla), presentado por el grupo de 1º de PCPI, integrado por cinco alumnos, que ha estado coordinado por el profesor Antonio Manuel Montaño, con su propuesta 'Cash helper', una app para ayudar a las personas con discapacidad con el manejo de efectivo.

Y en la Categoría B (5º y 6º de Primaria) el ganador ha sido el CEIP Fernando Molina de Albanchez de Mágina (Jaén) grupo 5º y 6º de la Primaria, integrado por 8 alumnos coordinados por el profesor Jesús Ángel Martínez, con el proyecto 'El olivo desde los sentidos'.

HERRAMIENTAS CREATIVAS Y MOTIVADORAS

Los estudiantes y docentes han podido contar con herramientas creativas, fáciles y motivadoras que les han ayudado a recorrer el proceso de aprendizaje necesario para activar la imaginación y fomentar la empatía en el aula. Entre ellas, GuiONCE, una guía práctica con dinámicas, preguntas y consejos para estimular la creatividad del alumnado y ayudarles en el diseño de sus ideas.

Otra de las novedades ha sido el 'Gran tablero de la accesibilidad', un juego digital con retos reales y experienciales que ha permitido a la comunidad educativa ponerse en la piel de personas con discapacidad que se enfrentan a distintas barreras en su vida diaria.

También han contado con fichas de apoyo de diseñadores de productos accesibles, inspiradas en la metodología de innovación centrada en el usuario (design thinking), para ayudarles a dar forma a sus propuestas de manera colaborativa.

JURADOS Y PREMIOS

El jurado ha valorado de forma especial la viabilidad y enfoque en la accesibilidad, la originalidad y la accesibilidad de la propia propuesta, asegurando que cualquier persona, con o sin discapacidad, pueda comprender y disfrutar del trabajo presentado.

Presidido por el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, el jurado ha estado compuesto por la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, la directora pedagógica del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla, Carmen de Miguel, y la coordinadora del quipo educativo de Sevilla, Pilar Peñuela.