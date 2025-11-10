Espacio Caja Sonora desvela en Granada sus citas claves con una jornada gratuita de taller DJ

GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Caja Sonora se consolida como epicentro de la vanguardia en Granada, desplegando un programa que teje la experimentación con el debate cultural. Desde la democratización de la creación con jornadas gratuitas y un taller de iniciación DJ hasta el análisis liderado por el heterodoxo Llorenç Barber y la clausura de año con el diálogo entre la compositora Anni B Sweet y la poeta Rosa Berbel. La iniciativa revalida su condición de laboratorio sonoro esencial en el panorama nacional.

Espacio Caja Sonora, el laboratorio cultural de Granada, intensifica su agenda de vanguardia en la segunda mitad de noviembre. Con la jornada de puertas abiertas que incluye el taller DJ el sábado 15 de noviembre como principal atractivo formativo, el programa se completa con el análisis del ciclo (R)evoluciones , que trae al compositor Llorenç Barber el miércoles 19.

La programación culminará el viernes 28 con el concierto de clausura de Soundbox, reafirmando su visión de la música popular como una herramienta para la experimentación estética. Impulsado por la Fundación Miguel Ríos, CajaGranada Fundación y el Ayuntamiento de Granada, el Espacio Caja Sonora no se limita a programar, sino que activa un necesario laboratorio cultural en el sur de España.

En su tercera edición, se consolida como un referente ineludible en la difusión y experimentación de las músicas populares urbanas. Tras inaugurar su temática anual 'Música interdisciplinar: el sonido en diálogo con otras artes', la agenda de la iniciativa granadina reafirma su visión de la música popular como una herramienta para la vanguardia estética y el debate cultural sin complejos.

El próximo sábado 15 de noviembre (11,00 horas), Espacio Caja Sonora ofrece una jornada abierta y accesible a la ciudadanía en el Centro Cultural CajaGranada. Se mantendrán las jornadas de puertas abiertas de la exposición 'El Home Studio: tecnologías para democratizar la creación en un futuro electrónico' (inaugurada el pasado junio), incluyendo el taller y una visita guiada.

El acceso a estas actividades es gratuito, si bien se recomienda inscripción previa en la web. El ciclo (R)evoluciones, concebido como un espacio de diálogo interdisciplinar y con sesiones de entrada libre en el Espacio Caja Sonora (Centro Cultural CajaGranada), mantiene su línea de reflexión.

El miércoles 19 de noviembre (19,00 horas), el compositor Llorenç Barber --introductor del minimalismo musical en España y creador de la música plurifocal-- y la investigadora Ilaria Degradi explorarán el vínculo entre el espacio urbano y la composición en la conferencia 'Música y arquitectura: el sonido de la ciudad'.

El ciclo Encuentros Soundbox pondrá el broche final al mes y al ciclo el viernes 28 de noviembre (20,30 horas) en el Teatro CajaGranada, destacando el talento de Eva Calyza, Javier Lekker, Ilaria Degradi y Vito.

Finalmente, el ciclo (R)evoluciones ya anuncia dos encuentros clave que cerrarán el año en La Madraza - Centro de Cultura Contemporánea UGR . El miércoles 3 de diciembre (19,00 horas), la compositora Anni B Sweet --quien fusiona folk , indie pop y neopsicodelia-- y la poeta Rosa Berbel, que fue Premio Ojo Crítico de Poesía, se encontrarán para reflexionar sobre la intersección entre verso y canción en 'Del verso a la canción: la intersección entre poesía y música'. Posteriormente, el martes 10 de diciembre, el ciclo acogerá la sesión 'Música y performance : ¿qué hay más allá del sonido?' con la rapera Carmen Xía y la música María de Juan.