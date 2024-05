Espacio Rojo lleva a la Filmoteca de Córdoba y a la Fundación Antonio Gala actividades de cine y sostenibilidad

CÓRDOBA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural Espacio Rojo, entidad sin ánimo de lucro que busca promover, divulgar y fomentar la cultura, la educación y el arte en la sociedad, llega, con actividades que giran en torno al cine y a la sostebilidad, a la Filmoteca de Andalucía y a la Fundación Antonio Gala de Córdoba, ambas en colaboración con el proyecto 'Empact' y el Yeast International Student Film Festival.

Tal y como ha indicado la asociación en una nota, el próximo lunes, 3 de junio, de 19,30 a 21,30 horas, la Filmoteca de Andalucía acoge la presentación de 'La empatía a través del cine', una selección de cortometrajes que explora la empatía y la sostenibilidad a través del cine y se convierten en la sede del Yeast International Student Film Festival con la proyección de cortometrajes de Armenia, Holanda, Estonia, Alemania, Reino Unido, Líbano y Chipre.

Además, la jornada contará con la presencia del director Yiannis Christidis, que presentará las primeras imágenes del proceso de creación del documental creativo del proyecto 'Empact': 'The council of all beings'.

Por otro lado, el martes 4 de junio se llevará a cabo, de 11,00 a 13,30 horas y en la Fundación Antonio Gala, la actividad 'Descubre el futuro Sostenible'. Espacio Rojo presenta, dentro del proyecto 'Empact: Empatía y Sostenibilidad', la innovadora plataforma 'SuCiE' para la economía circular y la sostenibilidad, donde artistas y empresas pueden intercambiar materiales de desecho de manera rentable.

La mañana contará con charlas de los artistas Yiannis Christidis (Chipre) con 'Una mirada a SuCiE.app, una plataforma para la sostenibilidad y la creación artística'; Vicky Pericleous (Grecia), con 'Economías de Empatía y Sostenibilidad: un retorno gestual en los contextos del arte', y Andreas Savvas (Chipre), con 'Materiales de Resiliencia'. Posteriormente se llevará a cabo un taller a cargo de los mismos artistas invitados.

Para reservar plaza en 'Descubre el futuro Sostenible' hay que completar el formulario que se encuentra en la dirección web 'https://forms.gle/T2koUPKrjMTMJ9LC7'. Esta actividad es parte de 'Empact', un proyecto de la Unión Europea que promueve la empatía como respuesta a la crisis climática a través de la capacitación y la colaboración interdisciplinaria en la creación artística.