Espadas afea a Moreno generar "alarma infundada mintiendo a los andaluces" sobre la capacidad de inversión de la Junta

FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA), 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha acusado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de generar una "alarma infundada" entre la ciudadanía andaluza "mintiendo" en relación a la capacidad de inversión de la administración autonómica en servicios sociales.

En una atención a medios durante una visita al municipio de Fuente Obejuna (Córdoba), Juan Espadas se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas después de que Juanma Moreno señalase este pasado miércoles, durante una reunión de coordinación con las entidades que componen el Comite Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en Andalucía, que la administración autonómica "ha llegado al tope de sus capacidades financieras en el ámbito sanitario, educativo y de servicios sociales".

El secretario general del PSOE-A ha señalado que le pareció "no sólo sorprendente, dicha así, en seco", esa declaración del presidente de la Junta, sino "profundamente irresponsable", porque "no se puede decir" lo que Juanma Moreno "dijo ayer a los andaluces, poco más o menos que no iba a poder invertir y financiar más políticas en relación con la sanidad, la educación o la dependencia", ha abundado el líder socialista.

Juan Espadas ha criticado que, con esas declaraciones, el presidente de la Junta "generó una alarma en la ciudadanía que es absolutamente infundada", porque "Andalucía está recibiendo, en este momento" y "en los últimos años, más financiación de los Presupuestos del Estado que en toda su historia".

En esa línea, el líder del PSOE-A ha aseverado que "Andalucía no tiene ahora mismo un problema de financiación de los Presupuestos Generales del Estado", y ha retado a Moreno a que le "desmienta" si no es así, y ha incidido en subrayar que, "como consecuencia de la bonanza económica, de las medidas del Gobierno y del nivel de recaudación que tienen ahora mismo las administraciones públicas", la financiación andaluza "ha alcanzado el mayor nivel de su historia".

ESPADAS SUBRAYA QUE MORENO HABLABA DE UN "PRESUPUESTO HISTÓRICO" EN 2024

Por eso, según ha continuado Espadas, Moreno contaba "hace unos meses a los andaluces que la Junta de Andalucía tenía un presupuesto histórico para 2024", y al respecto el líder del PSOE-A ha preguntado "cómo se pasa de un presupuesto histórico, con la mayor inversión para sanidad y educación de la historia de Andalucía, a decir ayer que ya no tiene dinero, que no tiene capacidad de financiación".

El jefe de la oposición ha denunciado que Moreno "está mintiéndole a los andaluces para justificar una estrategia política de su partido", el PP, "en relación con el conflicto político y el agravio" en el que los 'populares' "quieren plantear los acuerdos en Cataluña con el resto de los territorios".

"Me parece irresponsable, porque lo que tiene que hacer el señor Moreno Bonilla es preparar su reunión con el presidente (Pedro) Sánchez, y defender y negociar bien un acuerdo de financiación para Andalucía", ha añadido Juan Espadas, que al respecto ha puntualizado que, "si bien la financiación" para la comunidad autónoma alcanza ahora mismo "las más altas cotas en nuestra historia, sí que hay que arreglar el modelo de financiación para cuando, en su caso, podamos tener una situación de crisis económica como la que vivimos con el Gobierno de Mariano Rajoy, en donde los servicios públicos se quedaron sin capacidad de financiación porque no hubo tampoco voluntad política del PP para ello". ha agregado.

Por eso "necesitamos un nuevo modelo de financiación, para cuando vengan, en este caso, duras y no maduras, como ahora", ha continuado argumentando el líder del PSOE-A, que ha defendido que, por eso, el presidente de la Junta "tiene que negociar, y no puede seguir la consigna política de su partido, de sencillamente dedicarse a confrontar con el Gobierno de España y no a negociar un buen acuerdo para Andalucía".

Juan Espadas ha añadido en esa línea que Moreno "no puede utilizar un conflicto territorial para no defender los intereses de los andaluces", y ha instado al presidente de la Junta a que "no mienta", porque "tiene financiación suficiente" y, de hecho, "hasta está devolviendo dinero al Gobierno de España porque no es capaz de gastárselo", como se ha visto, según ha abundado, con los "111 millones de euros de presupuesto que le había transferido el Gobierno de España para escuelas infantiles de cero a tres años y que no había ejecutado", o como se ve con el "nivel de ejecución muy bajo" de fondos europeos por parte de la Junta, ha agregado.

"Por tanto, no tenemos ahora mismo un problema de financiación, aunque necesitamos un nuevo modelo de financiación", sino que "lo que tenemos es un gravísimo problema de gestión para la que el señor Moreno Bonilla no da la cara", ha concluido sentenciando Juan Espadas.