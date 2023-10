Espadas analiza con alcaldes del PSOE-A el estado de los servicios públicos gestionados por la Junta

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha celebrado este jueves con alcaldes socialistas de municipios andaluces de más de 10.000 habitantes "la primera reunión formal" que inicia una "agenda de trabajo municipalista en este curso político" tras la celebración de las elecciones locales del 28 de mayo y de los comicios generales del 23 de julio, y en la que se ha abordado el estado de servicios públicos gestionados por la Junta como sanidad o educación.

En una atención a medios con motivo de este encuentro, que se ha celebrado en la sede del PSOE-A en Sevilla y al que también han asistido los presidentes de las diputaciones provinciales de Sevilla y Jaén, Javier Fernández y Francisco Reyes, respectivamente, Espadas ha explicado que en la federación andaluza están trabajando en "la organización de la acción política" del partido "en cada uno de los rincones de Andalucía, pueblos y ciudades, coordinada lógicamente desde la dirección regional y las direcciones provinciales" del PSOE.

Espadas ha explicado que, fundamentalmente, en este encuentro se iba a "analizar cuáles son cada uno de los cinco ejes" en los que el PSOE-A ha articulado su "estrategia política", que entiende que son "las cinco prioridades que en estos momentos preocupan a los andaluces sobre el funcionamiento de las administraciones, los servicios públicos y, básicamente, la respuesta que la Junta de Andalucía está dando a los problemas de los andaluces".

El líder del PSOE-A ha recordado que esos asuntos principales son la sanidad, la educación, los "problemas ligados a la dependencia y los servicios sociales", la violencia de género y la situación del agua, los "problemas derivados de la sequía".

Se trata de "cinco ejes estratégicos marcados por la Ejecutiva regional" del PSOE-A y "coordinados por las ocho direcciones provinciales" que ha querido analizar con los alcaldes de municipios de más de 10.000 habitantes, según ha confirmado Espadas, que ha explicado que estos asuntos se verán también con posterioridad a esta cita con los portavoces socialistas de los municipios en cuyos ayuntamientos ejercen el papel de oposición.

INICIO "LAMENTABLE" DE CURSO ESCOLAR

Espadas ha repasado la situación de algunos de esos ejes de trabajo, y respecto de la educación ha señalado que el inicio de curso ha sido "verdaderamente lamentable" por parte de la Junta de Andalucía, ya que parecía que "no había nada organizado o suficientemente planificado" en cuestiones que "afectan al día a día, a la vida" y a la "conciliación" de padres de alumnos como las actividades extraescolares de sus hijos, que éstos "no están pudiendo desarrollar" por ahora.

Además, Espadas ha denunciado la "clara desatención" del Gobierno andaluz de Juanma Moreno y su consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, "hacia los niños y niñas" y "hacia el profesorado que se dedica, fundamentalmente, a las necesidades educativas especiales", que "están sufriendo la falta de compromiso político" del Ejecutivo del PP-A "en relación con la educación pública", según ha opinado.

Espadas ha advertido de que "no hay acto público en el que no se me acerque un docente, una madre o un padre a decirme que la situación que están viviendo es de una presión extrema", y al respecto ha criticado que "las ratios no se cumplen en infinidad de centros educativos públicos en Andalucía".

En relación con la sanidad, ha señalado que este jueves el foco se sitúa en "la teleconsulta", y el otro día por parte de la Consejería de Salud se pedía "perdón porque ahora sí se reconoce que el tema de la bolsa de empleo es un desastre", al igual que "se reconoce que las listas de espera están absolutamente disparadas" al presentar un "plan de choque" con conciertos con la sanidad privada.

Frente a ello, Espadas ha llamado a la Junta a dar "la cara" y asumir "responsabilidades por la gestión desastrosa de la atención primaria, que es un agujero negro en la gestión de la sanidad pública en Andalucía", así como a trasladar "claridad" sobre "hacia dónde nos lleva una operación de financiación de la sanidad privada a la escala a la que se está planteando en ese plan de choque con la desatención de recursos públicos, que, por otra parte, se está dirigiendo a la sanidad pública".

Finalmente, Espadas ha acusado al PP de aplicar cuando gobierna un territorio un modelo que, "a la chita callando, 'sotto voce', sin reconocerlo públicamente, va debilitando, va fragilizando la calidad del servicio que se presta y va dando razones, desgraciadamente, a los ciudadanos para que, ante un servicio mediocre que no reúne los requisitos, ir derivando a conciertos privados en la sanidad, en la educación, las necesidades que deberían estar atendidas por lo público".