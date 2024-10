Espadas augura que la "nefasta gestión" y posible "corrupción" en sanidad le "pasará factura" electoral a Moreno

El líder del PSOE-A señala su "determinación" de ir a las próximas elecciones andaluzas para garantizar una "sanidad pública fuerte"

JAÉN, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha augurado este martes que la "nefasta gestión" y la posible "corrupción" en relación a la sanidad pública en Andalucía le "pasará factura" al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de cara a las próximas elecciones autonómicas, a las que el líder socialista quiere concurrir "con todas" las fuerzas para garantizar una "sanidad pública fuerte" si alcanza el Ejecutivo andaluz.

Son ideas que Juan Espadas ha trasladado en una rueda de prensa en la sede del PSOE de Jaén en la que ha sostenido que "la sanidad pública en Andalucía fue una de las razones por la que los socialistas no obtuvimos toda la confianza y todo el voto que nos hubiera permitido seguir en el Gobierno" de la Junta tras los comicios autonómicos de diciembre de 2018, en los que el PSOE-A fue la fuerza más votada, pero no pudo mantenerse en el Gobierno merced al pacto que PP y Ciudadanos (CS) alcanzaron para conformar un ejecutivo de coalición, y al apoyo que Vox dio al 'popular' Juanma Moreno para ser investido presidente de la Junta.

El secretario general del PSOE-A ha apostillado que las "razones" por las que la sanidad le costó votos al PSOE andaluz en aquellas elecciones son "muy diferentes" a las que podrían darse en las actuales circunstancias para el PP-A, ya que "la capacidad y los recursos económicos que tenía" la entonces presidenta socialista de la Junta, Susana Díaz, "para gestionar esos servicios públicos como consecuencia" del Gobierno que entonces presidía Mariano Rajoy no son los que ahora tiene Juanma Moreno gracias a "un Gobierno de Pedro Sánchez que le permite tener los Presupuestos más grandes para la sanidad pública que ha tenido Andalucía jamás".

El líder del PSOE-A ha insistido en criticar que, "con esos Presupuestos", Andalucía "tiene la peor gestión de la sanidad pública de la historia de esta comunidad", y ha augurado que "eso le pasará factura" a Moreno, al igual que, "probablemente, si la investigación judicial" en torno a la contratación de la Junta en materia sanitaria "da sus frutos antes" de dichos comicios --previstos para el año 2026-- confirman que "la sanidad pública se ha gestionado al margen de las normas" y "de la legalidad" con el Gobierno de Moreno, "vulnerando claramente el Código Penal", lo que acarrearía "responsabilidad no sólo política, sino penal", ha subrayado.

"Si eso es así, estaríamos hablando de corrupción y, por tanto, estaríamos hablando de que no sólo" ha habido "nefasta gestión por ser malos gestores, sino porque el dinero ha ido a parar a donde no debía, y sobre todo al margen de los procedimientos, de los principios, de las normas de contratación pública".

Esa es una "cuestión que los ciudadanos no pasarán desapercibida, porque hay algo que la gente sencillamente no perdona, y es que cuando se está, se está para hacer las cosas bien, y para gestionar bien", ha añadido Juan Espadas, que ha defendido que "si cometes un error, o lo comete alguien de tu equipo, o sencillamente se salta las normas, hay que dar la cara", y Juanma Moreno "sabía perfectamente lo que estaba pasando en la Consejería de Salud" durante los años de la pandemia de Covid-19 con la contratación de emergencia que desde el PSOE-A han denunciado, y "no ha dado la cara ni ha mirado a la cámara para explicarle a los andaluces por qué lo ha permitido".

"Al final, cada uno tendrá que responder de sus actos", ha vaticinado Juan Espadas para añadir que, "si no lo tuviera tan claro, seguramente no tendría la determinación y no estaría anunciando que voy con todas a por esas elecciones, porque creo que los andaluces merecen otra sanidad pública", y él está "dispuesto" con su "equipo y con los socialistas a demostrar que la sanidad pública puede ser" una sanidad "fuerte y con garantías para los andaluces", ha concluido.