Espadas critica que la Junta mantenga en noviembre un "ingente presupuesto sin ejecutar" contra violencia de género

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha querido denunciar este martes que la Junta de Andalucía mantenga, a la fecha actual del mes de noviembre, una "ingente cantidad de presupuesto sin ejecutar" en materia de igualdad y contra la violencia de género.

Así lo ha subrayado en una atención a medios antes de participar en un acto organizado en la sede regional del PSOE-A, en Sevilla, con motivo del 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia de género, en el que también han intervenido la abogada experta en violencia de género, Amparo Díaz, y la secretaria de Igualdad del PSOE-A, Mercedes Gámez.

Juan Espadas ha subrayado que "el incremento de las víctimas de los asesinatos machistas" es "uno de los temas que más nos preocupan en la sociedad actual" a los socialistas andaluces, y al respecto ha aseverado que se trata de "una violación de los derechos humanos" y "algo que debe implicar al conjunto de la sociedad, a hombres y a mujeres", y, por tanto, "a los gobiernos y a la sociedad activa, a todos y cada uno de esos sectores".

"Y debe hacerlo con compromiso y no sólo con palabras", ha abundado el dirigente del PSOE-A, quien al respecto ha subrayado que desde el Grupo Socialista han llevado "en distintas ocasiones al Parlamento andaluz" diversas "propuestas de declaración institucional para que el Parlamento se manifestara" a propósito de esta lacra, y "permanentemente han sido rechazadas por la derecha andaluza de PP y Vox".

Ha añadido que los socialistas andaluces querían este martes "denunciar" lo que consideran "absolutamente intolerable, que es, una vez más, el secuestro de las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género que se está produciendo en el Presupuesto andaluz".

Así, Espadas ha aseverado que "es intolerable que lleguemos a este 25 de noviembre con ingente presupuesto sin ejecutar por parte del Gobierno andaluz", algo que, según ha opinado, "no significa más que el reconocimiento de quien realmente gobierna y toma las decisiones en materia de igualdad en el Gobierno andaluz, que es Vox".

"Esta antesala de lo que, en definitiva, es esa conciliación de intereses del Partido Popular y de Vox en esta materia es lo más preocupante de todo", ha dicho Espadas, quien ha agregado que "no sólo no se están cumpliendo los objetivos del Pacto de Estado contra la violencia de género, sino que, además, justamente los fondos y los recursos para apoyar a las asociaciones de mujeres, campañas, sensibilización y recursos fundamentales para esa lucha, no se están ejecutando".

Espadas ha apuntado que, en una semana en la que se va a debatir el proyecto de Presupuesto de la comunidad autónoma de 2022 para el que la Junta "no cuenta con apoyo" en la oposición para sacarlo adelante, habría que preguntarse si, "realmente, el PP está comprometido con la violencia de género, con la lucha contra esos asesinatos machistas", así como si "está dispuesto de verdad a ejecutar los presupuestos que hasta el momento no ha sido capaz de gastar precisamente para apoyar esa estrategia".

"Yo creo que no, y a los hechos me remito", se ha respondido Espadas, quien ha denunciado así "tres años de secuestro de las políticas que los gobiernos socialistas fueron capaces de lanzar en Andalucía".

Tras subrayar que, "de los 37 asesinatos machistas contabilizados a lo largo del año en España, siete se han producido en Andalucía", Juan Espadas ha concluido manifestando que "el Gobierno andaluz debería explicar por qué no hemos sido capaces de hacer la parte que nos toca desde la Junta, que es, en definitiva, ejecutar esos presupuestos", según ha zanjado Juan Espadas.