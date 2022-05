Espadas cuestiona las encuestas y confía en que los andaluces elegirán al PSOE-A para "hacer progresar" a Andalucía

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha cuestionado este martes los pronósticos que recogen las encuestas que se están publicando estos días sobre intención de voto de cara a las próximas elecciones andaluzas del 19 de junio --que pronostican una victoria del PP-A incluso cerca de la mayoría absoluta--, y se ha declarado "muy ilusionado y confiado" en que "el electorado sabrá elegir" en dicha cita con las urnas a "la fuerza política que va a hacer progresar de nuevo a Andalucía", en referencia al PSOE-A.

En una entrevista en La 1 de TVE, recogida por Europa Press, Juan Espadas ha señalado en esa línea que "la izquierda, y el PSOE en concreto, está acostumbrada a que las encuestas no suelan reflejar lo que luego va a suceder" en las elecciones, y ha agregado que él está "convencido de que así será en las próximas autonómicas".

Además, ha apuntado que ya sabe "lo que es ir contra las encuestas", porque logró ser investido alcalde de Sevilla en 2015 "pese a que ninguna encuesta me daba posibilidad", y ha incidido en que el PSOE-A ha llevado a cabo antes de estos comicios "un proceso intenso de renovación" interna que se ha reflejado luego en alrededor de "un 70% de renovación" en las listas que el partido ha aprobado para las elecciones al Parlamento andaluz.

Juan Espadas ha defendido que "Andalucía necesita un proyecto renovado y un gobierno capaz y solvente, que genere empleo de verdad en calidad y cantidad", y los socialistas han hecho "bien" sus "deberes" para "recuperar la confianza perdida" de aquellos andaluces que en 2018 no fueron a votar a las urnas al PSOE-A y ahora "saben cuál es la alternativa a una coalición del PP con la ultraderecha, que es el PSOE-A".

Sobre la fragmentación de partidos de izquierda en las próximas elecciones, el candidato socialista ha augurado que, "a medida que vayamos avanzando en los próximos días", se llegará a "un escenario en el que, en torno al PSOE como partido nuclear de la izquierda, se configure un mapa más claro de concentración de voto probablemente en dos fuerzas políticas a la izquierda", y de esa forma cree que se garantizaría "la posibilidad de una representación suficiente en el Parlamento", de modo que "no quede ningún voto que no tenga representación parlamentaria como consecuencia de una fragmentación excesiva".

CONTRA UNA "COALICIÓN" DEL PP CON LA "ULTRADERECHA" DE VOX

En todo caso, Espadas ha defendido que "lo más importante es que los andaluces tengan claro que, hoy, los votos al PP son una garantía de una futura coalición de gobierno con la ultraderecha si los números salieran", como ha ocurrido en Castilla y León, según ha subrayado, y "el PSOE es el dique" de contención ante "las políticas de ultraderecha y de regresión de la autonomía de Andalucía".

"La única garantía de que la ultraderecha no entre en el Gobierno de Andalucía es que gane el PSOE", ha sentenciado en esa línea el candidato socialista, quien ha afeado que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, valoró que el recién conformado ejecutivo de PP y Vox en Castilla y León da "estabilidad" a esa región.

De igual modo, Espadas ha criticado que Moreno "ha demostrado con su gobierno una incapacidad de gestión cuando más recursos ha tenido", y "ni siquiera ha ejecutado los fondos europeos", lo que influye en que "la economía de Andalucía crezca mucho más despacio que el resto de comunidades autónomas".

DENUNCIA CONTRA BENDODO

Por otro lado, Espadas se ha pronunciado sobre la denuncia que el PSOE-A ha interpuesto ante la Junta Electoral de Andalucía contra el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), por la rueda de prensa que ofreció el pasado 27 de abril posterior a la reunión de ese día del Consejo de Gobierno, al entender los socialistas que "no desaprovechó la oportunidad" en esa comparecencia de "situar al Partido Popular por encima del resto de las formaciones políticas con representación parlamentaria y, de manera especial, en denostar y descalificar" al PSOE-A y a su candidato.

Espadas ha lamentado al respecto el "uso propagandístico" y "desmesurado" que, a su juicio, está haciendo el PP en el Gobierno andaluz, "y Bendodo en particular, de la televisión pública andaluza", Canal Sur, cuyos profesionales "no se merecen ser sometidos a diario al argumentario de San Telmo" que "se les da e indica desde la Presidencia de la Junta", según ha añadido.

El candidato socialista ha criticado que, "con una convocatoria electoral" ya en marcha, "Bendodo no se corta un pelo en utilizar su púlpito de un Consejo de Gobierno para dedicarse a hacer campaña electoral como a él le gusta, de trazo grueso y poniendo a parir a la oposición, en este caso al PSOE, carente del más mínimo fundamento y de legalidad", y al respecto Espadas ha concluido advirtiendo de que los socialistas no van a "permitir al PP que no respete las reglas de juego", y ha enfatizado que Bendodo "no puede creerse que la Junta es su patio trasero".