El PP de Sevilla acusa a Muñoz de usar Lipasam para "contratar a familiares de altos cargos del PSOE"

SEVILLA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla ha acusado este viernes al alcalde, el socialista Antonio Muñoz, de usar la empresa municipal de limpieza, Lipasam, para "contratar a familiares de altos cargos del PSOE".

En concreto, el portavoz del Grupo Popular, Juan de la Rosa, ha asegurado que el Ayuntamiento "va a contratar como jefa de servicio de Atención y Participación Ciudadana a la pareja de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis", secretario de política municipal del PSOE y vicepresidente primero del Congreso de los Diputados. "Parece que el alcalde está convirtiendo el Ayuntamiento en la agencia de colocación del PSOE", ha opinado, mostrando su temor ante la posibilidad de "que el proceso de selección y contratación haya estado manipulado".

"Nos parece improcedente que con la situación de caos que hay en Lipasam, por culpa de la nefasta gestión del alcalde, se haga este tipo de contrato y gasto, totalmente innecesario", ha aseverado, rechazando "que se contrate a personal externo para funciones que pueden hacer los profesionales" de la propia empresa municipal. "¿No hubiera sido más coherente promocionar a jefe de servicio o a una persona del Área de Atención y Participación Ciudadana?", ha preguntado retóricamente.

Del mismo modo, avisa de que "en Lipasam hay otras prioridades y urge que se lleven a cabo otro tipo de contrataciones, antes que ésta, para acabar con la suciedad que hay en las calles", toda vez que el Gobierno local viene replicando al PP que en los últimos meses ha realizado casi 600 contrataciones temporales de "refuerzo" en Lipasam, aprobando otras 125 recientemente.

Así, De la Rosa ha reclamado "toda la información sobre el proceso de selección: convocatoria, difusión, criterios de selección previa y la documentación sobre el proceso interno"; oponiéndose a que "el gobierno socialista use las empresas públicas para contratar a sus familiares, amigos, afines o allegados" y acusando a los socialistas de "falta de transparencia" ante las preguntas del PP "sobre la nueva área de limpieza, así como sobre contrataciones en Lipasam".

En ese sentido, ha criticado que el Gobierno local socialista incorporase al Ayuntamiento a la exconcejal del PSOE y exdirectora del Centro de Estudios Andaluces Mercedes de Pablos como responsable de la Dirección General de Proyección de Ciudad y Relaciones con otras Administraciones, una "colocación" según avisa el PP; a la ex vicepresidenta primera del Gobierno, exministra de Cultura y exconsejera de Cultura, Carmen Calvo, al Consejo Consultivo del Patronato del Real Alcázar; y al ex delegado del Gobierno central en Andalucía Lucrecio Fernández como gerente de Lipasam, donde "no tiene la capacidad y conocimientos adecuados para dirigirla".