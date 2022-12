Espadas emplaza a Moreno a demostrar en 2023 si es un "buen gobernante" tras un 2022 "perdido para Andalucía"

SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido que el próximo año 2023 debe servir para que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, demuestre si es "un buen gobernante o sencillamente un buen vendedor de su imagen personal", después de que el 2022 que ahora concluye haya sido un año "perdido para Andalucía".

Así se ha pronunciado Juan Espadas en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha realizado un balance del año que acaba y de la gestión del Gobierno andaluz que conformó Juanma Moreno tras el triunfo del PP-A con mayoría absoluta en las elecciones del pasado 19 de junio.

El líder del PSOE-A ha sostenido que el resultado de esos comicios "se ha vuelto en contra del PP" desde el punto de vista de lo que a su juicio fue "el elemento nuclear de la confianza que los andaluces depositaron en Moreno Bonilla", que, "desde las elecciones, ha cambiado".

"Ya no vemos a un presidente que se manifieste preocupado por los problemas de los andaluces, sino a un presidente autocomplaciente que parece que está cada vez más lejos de la Andalucía real y de los problemas que seguimos teniendo, o de la toma de decisiones para acompañar este momento de dificultad que vive Andalucía como consecuencia de la subida de precios y los problemas que se están generando por la guerra de Ucrania en el día a día de la gente", ha advertido Espadas.

Frente a un Gobierno de España que "toma medidas" en forma de ayudas al transporte o al precio de la factura de la luz, Espadas ha lamentado que hay un ejecutivo en Andalucía que "critica todas esas medidas" a la vez que sigue "una estrategia de pasar desapercibido como gobierno de Andalucía", que incluye "no tomar medidas de ayuda a la gente" ni para "ejercer las competencias plenamente que tiene Andalucía", o para "destinar recursos económicos a las principales deficiencias" que se dan "en los servicios públicos o en algunas cuestiones concretas".

Según Espadas, Juanma Moreno "está encantado de su mayoría absoluta, pero los andaluces no vemos a un gobierno que esté centrado en la gestión y en tomar medidas para mejorar y avanzar en cuestiones que siguen sin estar resueltas", de forma que Andalucía sigue "estando a la cola en el desempleo en España", y la Junta mantiene una ejecución "muy baja" de su Presupuesto, que "no alcanza ni el 25 por ciento" para "el conjunto de los recursos económicos que teníamos en 2022".

LA "ESTRATEGIA" DE LA "CONFRONTACIÓN" CON EL GOBIERNO

"No tenemos un Gobierno que esté gobernando bien, que esté a la altura de lo que votaron los andaluces el 19 de junio", según ha continuado el líder socialista, que al respecto percibe una "frustración de expectativas en quienes votaron al Partido Popular" en aquella cita con las urnas, porque "ven que no hay intensidad" en el Ejecutivo andaluz, aunque sí "claramente una estrategia muy electoral, muy política" del PP, de "centrarse exclusivamente en criticar, confrontar" con el Gobierno de España, y no "en lo que pueda aportar la Junta diariamente en sanidad, educación, dependencia o en otras políticas fundamentales para la economía y la sociedad andaluza".

En esa línea, Espadas ha lamentado que "el año 2022 es un año perdido para Andalucía, por culpa", a su juicio, tanto del PP como de su presidente regional, Juanma Moreno, que "han estado a ganar las elecciones, exclusivamente a intentar conseguir la confianza" de los ciudadanos, pero "luego muy poco a poner de su parte y gestionar los problemas de Andalucía".

Espadas ha descrito así a Moreno como "un mal gestor que no ha sido capaz de ejecutar" el Presupuesto vigente en 2022 --que fue el de 2021 prorrogado--, y ha defendido que las cuentas que el Gobierno andaluz ha sacado adelante para 2023 deberían "valer para que la sanidad pública andaluza fuera más fuerte", por ejemplo.

Sin embargo, según ha criticado, el Presupuesto de la Junta para el año que viene "realmente está orientado a hacer más fuerte la sanidad privada en Andalucía" y "cada vez más frágil el trabajo de los profesionales sanitarios por ejemplo en la Atención Primaria", así como camina en dirección de "dotar más recursos para financiar la Formación Profesional de carácter privado", y no aprovecha "la oportunidad que ahora mismo podría tener Andalucía con una caída de la natalidad para reducir el número de alumnos por aula" en su enseñanza pública.

"MUY BAJO" NIVEL DE EJECUCIÓN DE FONDOS

Para Espadas, "al final lo que se está demostrando es que el programa electoral y de gobierno del PP es un programa que hace que los servicios públicos de Andalucía sean más débiles, como hemos visto estos años en la Comunidad de Madrid, y un gobierno que está gestionando de manera bastante decepcionante esos fondos europeos que podrían transformar el tejido productivo de Andalucía".

Al respecto, ha insistido en que "el nivel de ejecución" de dichos fondos "es muy bajo, y no se ven ideas claras ni proyectos solventes, estratégicos para Andalucía, como se debería esperar de un gobierno que de verdad estuviera en lo importante".

"El Gobierno andaluz ha optado por la propaganda, por contar a los andaluces una historia que no se corresponde con la realidad de los hechos", ha argumentado Espadas, que ha preguntado "por qué protesta la gente en las puertas de los centros de salud" o "por qué las listas de espera crecen cada vez más" en la sanidad andaluza si el presidente de la Junta "dice que está tan bien y tiene más recursos que nunca".

Además, "si los datos de los indicadores económicos de Andalucía son tan magníficos", y Moreno "dice que somos la locomotora económica de España, ¿por qué cada vez que salen las estadísticas estamos en la cola de aquellos elementos que realmente determinan si una comunidad autónoma va creciendo más que otras, va convergiendo con otras regiones de la Unión Europea?", ha cuestionado también Espadas, que ha lamentado así que Andalucía va "en retroceso".

Tras ello, ha defendido que el presidente de Junta "debe dejar de apuntarse los méritos ajenos y empezar a aportar, como Gobierno de Andalucía y como presidente, proyectos propios, que se hayan concebido y gestionado desde el Gobierno andaluz, y que sean capaces de movilizar la economía andaluza y aprovechar el talento y la materia prima que sin duda hay en Andalucía".

"Creo que el año 2023 debe ser el año en el que definitivamente sepamos si tenemos un presidente de la Junta que de verdad sea capaz de ofrecer unos resultados de su gestión acordes con la confianza que recibió en las elecciones" del 19 de junio, ha sostenido Espadas, quien al respecto ha apostillado que a Moreno no lo votaron los andaluces "porque hubiese gobernado y dado unos resultados magníficos de su gestión, sino por otras razones".

"LA HORA DE LA VERDAD"

Ahora, según ha continuado, "llega la hora de la verdad, y en los fondos europeos y en los recursos económicos disponibles para la sanidad, la educación o la dependencia es donde se ve a un buen gobernante o a alguien que sencillamente es un buen vendedor de su imagen personal, pero que eso no se traduce luego en nada en la solución de los problemas de la gente".

Espadas también ha señalado que, "desgraciadamente, las mayorías absolutas acaban convirtiendo al partido que las ostenta en uno que se aleja probablemente de la realidad", y "a veces" vienen acompañadas de la "soberbia" como elemento "consustancial" a las mismas. Al respecto, ha advertido de que, "en el momento en que una mayoría absoluta se convierte en soberbia o, sencillamente, en aislamiento o alejamiento de los problemas reales de la gente, se empiezan a perder las siguientes elecciones". "A veces no te das cuenta, pero al cabo de cuatro años no te votan", ha avisado para concluir.