Espadas garantiza ante Puig que el PSOE-A seguirá "donde estuvo, apoyando la revisión" para una financiación "más justa"

SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha querido dejar claro este martes ante su homólogo en el PSOE valenciano y presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que el PSOE-A va a seguir "donde estuvo, apoyando la revisión" del modelo de financiación autonómica e "intentando alcanzar el acuerdo entre el conjunto de comunidades autónomas con el Gobierno de España para que, lo antes posible, alumbre" un nuevo modelo "más justo".

"No vamos a movernos ni un ápice de eso", ha aseverado Juan Espadas en una rueda de prensa junto a Ximo Puig tras la reunión que ambos dirigentes socialistas han mantenido este martes por la tarde en la sede regional del PSOE-A, en Sevilla, y que se ha producido tras el encuentro institucional que el presidente valenciano ha mantenido por la mañana en el Palacio de San Telmo con su homólogo de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), centrado especialmente en la reforma del modelo de financiación autonómica.

Juan Espadas ha reivindicado el acuerdo que se alcanzó en el Parlamento de Andalucía en 2018 para reclamar una mejor financiación autonómica para dicha comunidad que salió "a instancias del PSOE", que entonces gobernaba la Junta, y con la ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como consejera del ramo.

El secretario general del PSOE-A ha valorado que, en tanto que el PP "se sumó en el último momento" a dicho acuerdo del Parlamento, el ahora presidente de la Junta "es consecuente y coherente con el acuerdo parlamentario que él votó", entonces como líder de la oposición, y "ahora debe defender los intereses de ese acuerdo, que son los de Andalucía y son coincidentes con las propuestas de la Comunidad Valenciana" para "hacer un sistema de financiación y más justo de reparto de la riqueza", según ha agregado.

Espadas, que ha valorado el "gesto en términos políticos" que ha tenido Ximo Puig "viniendo a Andalucía y siendo capaz de poner en común" sus argumentos con el presidente de la Junta, ha defendido que "las comunidades autónomas deben trabajar en un acuerdo", pero ese trabajo debe "venir acompañado de uno de carácter político que sólo se entiende si PP y PSOE somos capaces de aparcar algunas diferencias y concentrarnos en un punto de encuentro o de equilibrio".

EL CAMINO DEL ACUERDO "POLÍTICO" ENTRE PARTIDOS

En esa línea, el secretario general del PSOE-A ha sostenido que, "desde el punto de vista político", los responsables autonómicos del PSOE y del PP deben "avanzar" en un camino paralelo al que tracen las comunidades autónomas.

"El trabajo entre gobiernos autonómicos no exime del trabajo entre partidos", según ha defendido en esa línea Juan Espadas, quien ha aseverado así que, "si no hay acuerdo en el Congreso de los Diputados, no va a haber nuevo modelo de financiación autonómica", y para eso se requiere un acuerdo entre los dos principales partidos, en referencia a PSOE y PP, según ha subrayado.

Espadas ha indicado al respecto que él, como secretario general del PSOE-A, va a "trabajar por ese acuerdo", e incluso no le "dolerían prendas" en sentarse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "si fuera necesario" para buscar ese acuerdo y si ella fuera presidenta del PP regional de Madrid. "No tendría ningún inconveniente si Moreno no lo hace", ha insistido el líder del PSOE-A en referencia a esa posible reunión con la dirigente madrileña.

El también alcalde de Sevilla y candidato socialista a la Junta ha apuntado que espera que "en noviembre se culmine ese trabajo" que la ministra de Hacienda "se ha comprometido" para "poner un sistema que pueda satisfacer ese punto de equilibrio" que Espadas considera necesario alcanzar.

Al hilo, ha reivindicado como "experiencia reciente muy positiva" de cara a la reforma del modelo de financiación el reparto de fondos en relación a los gastos extraordinarios del Covid que se ha planteado por el Ministerio de Hacienda "con un criterio de población ajustada, que ha sido unánimemente aceptado".

"Es un buen punto de partida para que en noviembre, cuando se ponga encima de la mesa esa fórmula para intentar ajustar el modelo" de financiación, "podamos corregirlo con elementos que puedan buscar el equilibrio", ha añadido Espadas, que ha querido dejar claro que "por el PSOE no va a quedar en encontrar un acuerdo para el nuevo modelo de financiación autonómica", y que ha calificado de "positivo" el "camino emprendido" por los presidentes andaluz y valenciano.

Asimismo, después de que los presidentes andaluz y valenciano hayan reclamado este martes un fondo transitorio de compensación por la "infrafinanciación" de ambas regiones mientras se acuerda la reforma del modelo, Espadas ha indicado a preguntas de los periodistas que él apostará "por buscar puntos de encuentro para no necesitar fondos de compensación", y ha avisado de que "la solución no es la enésima confrontación con el Gobierno de España".

PUIG VALORA LA ACTITUD "ENCOMIABLE" DEL PSOE-A DE ESPADAS

Por su parte, Ximo Puig ha valorado que "siempre es una alegría compartir ideas que vayan en beneficio de la sociedad, porque es el ADN del PSOE, intentar mejorar la vida de sus ciudadanos a través de sus valores, que tienen que ver con la libertad, la igualdad o la justicia social".

El presidente valenciano ha agregado que "la financiación autonómica no es una cuestión identitarista, sino que tiene que ver con un valor fundamental del socialista, la igualdad", ya sea "de oportunidades" o "de los ciudadanos ante la enfermedad o la educación", y ha subrayado que "las comunidades autónomas no tenemos suficientes recursos para consolidar el Estado del bienestar".

Puig, al igual que ha defendido por la mañana tras su reunión con Moreno, ha remarcado que el cambio de modelo de financiación "no va contra nadie", y "no se trata de generar frentes, sino de generar alianzas en positivo".

Finalmente, el dirigente socialista valenciano ha elogiado "el talante, la actitud del primer partido de Andalucía", el PSOE-A, que ha valorado como "encomiable". En esa línea, Puig ha manifestado que "estar en la oposición no es berrear todos los días, no es romper todos los puentes, sino es ser útil, sensato, racional, defender a los ciudadanos, y lo que está haciendo el PSOE de Andalucía liderado por Espadas es eso", desde la premisa de que "más allá del interés partidista está el interés general", y "proponer y respaldar acciones que vayan en beneficio de Andalucía genera confianza en la ciudadanía y esperanza en el futuro", según ha concluido Ximo Puig.