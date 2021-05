Espadas llama a "quitar a la extrema derecha la llave de la gobernabilidad" en Andalucía con un PSOE "nuevo" y "unido"

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (C), en el acto de presentación de su candidatura para las primarias del PSOE-A, a 09 de mayo del 2021 en el Paseo del Salon de Granada. (Foto de archivo).

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (C), en el acto de presentación de su candidatura para las primarias del PSOE-A, a 09 de mayo del 2021 en el Paseo del Salon de Granada. (Foto de archivo). - Álex Cámara - Europa Press

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla y precandidato en las primarias del PSOE-A para elegir candidato a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Juan Espadas, ha apostado por "un PSOE nuevo, unido", que sirva para "quitar a la extrema derecha la llave de la gobernabilidad" en Andalucía.

"Vox no puede seguir marcando la agenda de Andalucía", se añade en un apunte en la cuenta oficial en Twitter de la candidatura del alcalde hispalense a las primarias socialistas firmado con las iniciales J.E., que coinciden con las de Juan Espadas.

Este comentario llega después de que Vox haya anunciado este jueves, tras conocerse que Andalucía acogerá finalmente a 13 menores migrantes procedentes de Ceuta, que no apoyará iniciativa o proyecto procedente del Gobierno autonómico de PP-A y Ciudadanos (Cs) que no lleve su firma o que no esté vinculado con los acuerdos de investidura, presupuestarios o el relativo a los tributos cedidos a la comunidad.

Espadas ha replicado desde la citada red social que "Vox no puede seguir marcando la agenda de Andalucía", y "hace falta un cambio para quitar a la extrema derecha la llave de la gobernabilidad".

"Un PSOE nuevo, unido, que recupere el gobierno de la Junta e imponga un cordón sanitario a discursos racistas y contra los derechos humanos", concluye el comentario firmado por 'J.E.'.