Espadas pide "algo más para que Andalucía converja" tras un lustro de Moreno: "No nos podemos permitir regalos fiscales"

SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha reclamado este lunes sobre el rumbo que lleva la región tras un lustro en la gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía que "hace falta algo más para que Andalucía converja" por cuanto se ha preguntado de forma retórica sobre si "tiene el Gobierno de Moreno Bonilla alguna política económica" y concluir que "rotundamente digo que no" porque "si la tuviera, la contaría".

El líder de los socialistas andaluces, quien ha ironizado si el emblema de la gestión de Moreno es la simplificación de trabas administrativas por cuanto "es lo que más le he escuchado", ha blandido que un análisis por sectores de la economía andaluza revela que "ninguno ha mejorado con Moreno Bonilla", antes de señalar el sector servicios como único que ha crecido en este tiempo y deducir de ello que "la terciarización (de la economía andaluza) es total".

Espadas ha retratado la gestión de Moreno como "toda la aportación de su política económica es el anhelo personal de sustituir a Feijóo o ganar a Ayuso en política fiscal", así como que "no nos podemos permitir los regalos fiscales que otras comunidades".

El también portavoz del PSOE en el Senado ha lanzado estos mensajes en una rueda de prensa de presentación de un informe sobre el ejercicio 2023 del Observatorio Económico y Social de Andalucía, que supone el cuarto trabajo en ese sentido, junto al coordinador de Transformación Económica y Digital de la Comisión Ejecutiva Regional socialista y parlamentario autonómico, Gaspar Llanes, y la parlamentaria autonómica Alicia Murillo.

Espadas, quien ha reclamado que "ningún territorio pueda sacar pecho que la economía va bien si no reconoce que no va bien la de España", ha sostenido que, frente a las quejas del Gobierno andaluz por la infrafinanciación de la Comunidad, supone que "ha sido la etapa en que Andalucía ha recibido más recursos económicos del Gobierno de España" y colegir de esto que "no será que el Gobierno está haciendo las cosas mal con Andalucía".

Tras reprochar a Moreno "apropiarse del trabajo de otro", de lo que ha puesto como ejemplo la presentación del proyecto de la producción del hidrógeno verde en Huelva, se ha preguntado "si no hay política económica qué hay", para seguidamente argumentar que en el caso de la política hacendística la hoja de ruta es "reducir los impuestos a los que más tienen" cuando "la presión fiscal ha crecido en términos globales".

Con la tesis del "balance negativo de aportación de Moreno Bonilla a la contribución del crecimiento económico general", Espadas ha sostenido que "crecemos por debajo de la media", mientras que en su diagnóstico ha apuntado déficits como la falta de ejecución de las inversiones que, en ese caso, se traduce en que "se nos pasan los trenes", antes de lamentar aquí que "es evidente que perdemos competividad" y alentar a comparar el crecimiento andaluz con otros territorios como Extremadura, Murcia, o Castilla La Mancha.

Espadas, quien ha señalado que una peor inversión se traduce en "un deterioro de los servicios públicos por no invertir lo suficiente", ha reclamado "reducir el porcentaje de inyección que va al sector privado", mientras se ha mostrado convencido de que "el gasto farmacéutico es un desastre".

El líder de los socialistas andaluces ha reclamado que "Andalucía necesita políticas justas para sacar partido del viento de cola de España", al tiempo que ha defendido que "lo importante no es sólo crecer más que el año anterior" por cuanto ha planteado que "tenenos que crecer más y más rápido para que no estemos en el furgón de cola en todos los indicadores socioeconómicos", hecho que ha situado como "una triste realidad".

GASPAR LLANES: LA MISIÓN ES MEJORAR LO HEREDADO Y LO HA EMPEORADO

Gaspar Llanes, quien ha desgranado los datos del informe socialista sobre 2023, ha recriminado al Gobierno andaluz su "permanente manipulación de los datos para sacar algún titular con el ánimo de engañar a la población andaluza".

Ha sostenido que "Andalucía no vive ningún liderazo económico, ni crece más que la media de España, ni tiene una mejor distribución de la renta, ni la sanidad va mejor, ni la educación", convencido que "desde cualquier punto de vista que analicemos la gestión es muy deficiente", así como que "la principal misión de un gobierno es mejorar lo que ha heredado" cuando en el caso de Andalucía el gabinete que encabeza Moreno "lo ha empeorado".

El también parlamentario autonómico ha sostenido que "el margen de maniobra de un Gobierno regional es de un 10% sobre la coyuntura económica", hecho que ha traducido en lograr "un par de décimas" de mejora sobre el entorno que le rodea.

En este punto ha blandido los datos de la Contabilidad Regional que hizo público el Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2022 para señalar que Andalucía creció 0,6 puntos menos que la media de España y que desde la perspectiva del PIB per cápita "somos menos del 75% del PIB per cápita de España", a lo que ha sumado que "la población crece menos", por cuanto su representatividad en el conjunto de España ha pasado de ser un 18% a un 17,9.

En el caso del PIB per cápita el PSOE andaluz apunta en su informe un agravamiento del diferencial con la economía española, ya que si en 2018 esa desventaja era de 6.660 euros, ante un PIB per cápita de Andalucía de 19.103 euros frente a uno de 25.763 euros de España, en 2022 el salto es de 7.071 euros: 21.091 euros de riqueza por cada andaluz ante 28.162 por español.

El PSOE ha remarcado que en tres trimestres de 2023 la economía andaluza ha ido siempre una décima por detrás de la economía española, ha apuntado que en 2024 esa desventaja se mantendrá por un crecimiento andaluz del 2,2% ante uno nacional del 2,4%, a lo que ha sumado el dato de la representatividad del paro andaluz en el total nacional, que en 2018 era de un 24,6% y en 2021 fue de un 25,7%.

Llanes ha atribuido la contención del déficit presupuestario en el Gobierno andaluz a "la inejecución de las inversiones", convencido de que "si se ejecutaran las inversiones, serían 2.000 millones de euros de déficit", para recriminar entonces la tendencia de "aumentar el gasto corriente y frenar las inversiones".

El informe socialista señala que de 6.422,6 millones previstos invertir, el Gobierno andaluz ha dejado sin gastar 4.294 millones, por lo cual ha gastado un 33% de la inversión prevista.

El dirigente socialista ha descrito también una caída de la productividad en Andalucía, que ha situado en un 90% de la media de España, mientras que los salarios son un 80% de la media, para reclamar que "deberían estar creciendo acorde con la productividad".

Llanes ha cifrado en 11.000 millones de euros las necesidades de financiación de Andalucía para afrontar sus gastos, de los que ha indicado "que vienen del resto de España", antes de lamentar que "Andalucía no converge, diverge".