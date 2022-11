Espadas pide a la Junta 100 millones más para la Patrica en el Presupuesto mientras sopesa una enmienda a la totalidad

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha planteado este viernes al Gobierno andaluz que incremente en unos cien millones de euros la partida de 520 millones que el proyecto de Presupuesto de la Junta para 2023 contempla para la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), que sirve como vía de financiación para los ayuntamientos, al tiempo que sigue sopesando si el Grupo Socialista registrará una enmienda a la totalidad a las cuentas que ha diseñado el Ejecutivo del PP-A.

Así lo ha indicado Juan Espadas en una atención a medios en el Parlamento tras participar en una reunión con el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y responsables de la consejerías de Hacienda y de Administración Local que el líder del PSOE-A ha valorado como "positiva" y "constructiva".

Espadas ha explicado que desde el Grupo Socialista han trasladado en esta reunión cuestiones relativas a la financiación local y han abordado cómo ha evolucionado la Patrica como "instrumento de financiación incondicionada a los ayuntamientos" por parte de la Junta, así como "el llamado Plan de Cooperación Municipal, que en el Presupuesto de 2023 aglutina el conjunto de líneas de actuación, de transferencias de recursos de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos y diputaciones".

Espadas ha explicado que desde el PSOE-A han trasladado al Gobierno andaluz que este año 2023 "debería ser histórico para elevar el presupuesto de la Patrica, de financiación local, de una manera acorde con lo que ha sido la subida de ingresos que tiene la Junta, y que no se refleja en la subida de transferencias a los ayuntamientos", según ha advertido.

Al respecto, ha llamado la atención acerca de que, mientras la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), "la transferencia de recursos del Estado a los ayuntamientos", en el Presupuesto de 2023 "se incrementa en un cinco por ciento, la Patrica, el instrumento de financiación local de la Junta a los ayuntamientos andaluces, se incrementa tan solo un 1,9 por ciento".

Frente a ello, desde el PSOE-A piden que "esa subida de ingresos y de recaudación de la que presumía" el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Pleno del Parlamento este jueves, "tenga un mayor reflejo en el incremento de la financiación" para los ayuntamientos, que "han tenido un incremento de costes importantes" en el último año, por ejemplo en el material para llevar a cabo las obras municipales, según ha citado.

Espadas ha recordado que en el Presupuesto andaluz de 2023, la Junta ha planteado incrementar la Patrica en unos diez millones respecto a las anteriores cuentas andaluzas, hasta un montante de 520 millones. Frente a ello, el PSOE-A plantea que dicha partida se incremente con "en torno a unos cien millones más" de euros, hasta "rondar" una cifra de 600 o 620 millones de euros.

Con ese aumento se podría "recuperar los años en que la Patrica estuvo congelada" y "adaptarnos a la coyuntura concreta" de mayores ingresos por parte de la Junta, de forma que este aumento "tuviera también una repercusión en una mayor transferencia de la financiación local", según ha argumentado Juan Espadas.

Por otro lado, el secretario general del PSOE-A ha expuesto en la reunión de este viernes la "disminución de manera muy considerable" que, según ha apuntado, ha impulsado el PP-A en relación al "presupuesto propio, autofinanciado de la Junta" de Andalucía para su Plan de Cooperación Municipal.

Así, Espadas ha subrayado que la Junta "transfiere con su presupuesto propio muchos menos recursos" en las cuentas de 2023 "a los ayuntamientos, y ha compensado esa disminución de transferencias con fondos europeos y las transferencias del Estado", de manera que el crecimiento "importante" que experimenta el Plan de Cooperación Municipal se nutre de "fondos europeos y los fondos del Estado", según ha incidido.

De esta manera, desde el PSOE-A han propuesto a la Junta "trabajar" para que "el incremento de financiación de fondos europeos que el Gobierno andaluz plantea llegue efectivamente a los ayuntamientos, a los que ahora mismo no están llegando" esos fondos "en la medida que deberían" para "financiar políticas que son fundamentales", según ha resaltado.

Se trata "en definitiva", según ha continuado Espadas, de iniciativas para que los ayuntamientos recuperen "la autonomía local" que, a su juicio, perdieron "en la crisis anterior, en la de 2008, por decisiones del Gobierno de España", entonces del PP de Mariano Rajoy, y "para eso vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando" para que el Grupo Parlamentario Socialista sirva de "canal de negociación con el Gobierno andaluz en esta legislatura para que los ayuntamientos andaluces tengan mayor capacidad de financiación propia y de políticas propias para desarrollar competencias que ya están llevando a cabo, incluso algunas de manera impropia porque son de la Junta, con un nivel de autonomía y de autosuficiencia que les permita no estar permanentemente ahogados".

SIN DESCARTAR UNA ENMIENDA A LA TOTALIDAD

A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que el Grupo Socialista presente una enmienda a la totalidad del Presupuesto de la Junta para 2023, Espadas ha explicado que "en el primer minuto" de la reunión de este viernes han aclarado sus participantes que no era una reunión de "negociación del Presupuesto", y al respecto ha puesto de relieve que el Gobierno andaluz "no nos ha emplazado en la Consejería de Hacienda, con los técnicos, las direcciones generales de Hacienda, como el año pasado se produjo al menos en una reunión" para intentar negociar el Presupuesto.

Espadas ha comentado al respecto que por parte de la Junta "no se ha planteado" la "disposición" que él le reclama para "enmendar alguna partida" del Presupuesto, y ha advertido de que, "si en los próximos días no vemos esa voluntad, no nos queda otra opción" a los socialistas "que plantear esa enmienda a la totalidad".

Y es que, según ha abundado el secretario general del PSOE-A, su partido tiene "diferencias profundas en el planteamiento del Presupuesto 2023" del Gobierno de Moreno, pero "antes de que definitivamente eso se convierta en una enmienda a la totalidad", a él le "gustaría saber si el Gobierno andaluz tiene voluntad de auto enmendarse y de sentarse a negociar el Presupuesto" con el PSOE-A.