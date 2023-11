Espadas recrimina a Vox usar el Senado para "una barbaridad inconstitucional" contra cooperación con menores migrantes

SEVILLA/MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador por Andalucía y portavoz socialista en la Comisión General de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta, Juan Espadas, ha acusado este lunes a Vox de utilizar la institución y el debate sobre convenios de acogimiento de niños y adolescentes migrantes no acompañados entre territorios para "vetar las competencias de las comunidades autónomas para que puedan cooperar entre ellas, cumplir la legislación del Estado y sus propios estatutos de autonomía".

"Viene a decir una auténtica barbaridad, por supuesto inconstitucional, al margen de cualquier normativa que pretenda la protección de los menores no acompañados", ha añadido Espadas.

El también secretario general de los socialistas andaluces ha pedido a los senadores de Vox que "no utilicen esta Cámara sencillamente para abochornarnos o para instrumentalizar con los objetivos que finalmente pretenden, que es la no protección de los menores", según una nota de este partido.

La Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado ha autorizado este lunes el convenio firmado por Canarias y País Vasco para el traslado de 18 niños y adolescentes migrantes no acompañados entre ambas administraciones. Lo ha hecho después de rechazar por unanimidad una iniciativa de Vox que pedía revisar el pacto alegando que afectaba a competencias exclusivas del Estado.

"Y todo esto con la connivencia, en muchos casos, espero que no hoy, del PP", ha destacado Espadas, para quien esta formación "tiene un serio problema si gobierna con un partido -en referencia a Vox- que cree lo que cree respecto a las competencias de las comunidades autónomas".

Espadas ha asegurado que Vox "se sitúa al margen de la legalidad constitucional, esa que tanto predican y de la que todos los días tenemos que recibir lecciones".

"Ustedes no creen en el Estado de las autonomías, que es todo un título de la Constitución, y todo aquel que no cree en un título de la Constitución, no cree en la Constitución, está al margen de ella", ha añadido.

Durante su intervención, Juan Espadas ha recordado que la Constitución y las leyes españolas prevén un marco legal en el que la relación entre comunidades autónomas, a la hora de apoyarse en el caso de que ambas tienen competencias en la materia, como es la protección de menores no acompañados, está perfectamente regulado. La primera prioridad en este país para los menores no acompañados es su protección, su derecho a la educación y a la sanidad. "Y eso está perfectamente regulado", ha insistido Espadas.

A su juicio, Vox "en una especie de retruécano viene a defender lo que ataca; viene a intentar defender un modelo de Estado en el que sólo creen ustedes".

El portavoz socialista en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado ha recordado que hay una legislación internacional sobre menores no acompañados "y lo primero que hace es protegerlos, no devolverlos a sus países de origen de donde han huido como consecuencia de las circunstancias en las que viven".

"Usted quiere quitárselos de encima y apela a que el Gobierno de España no deje cooperar a las comunidades autónomas, como prevé la Constitución y los estatutos de autonomía, para que 18 menores no acompañados tengan la atención integral que merecen; es sencillamente impresentable", ha afirmado.

LA PROPUESTA DE VOX: LA ÚLTIMA PALABRA, DE LAS CORTES GENERALES

La propuesta de Vox planteaba que el Senado tuviera la última palabra sobre el convenio suscrito entre ambas comunidades autónomas y que su tramitación pasara por la propia Cámara Alta y, en su caso, también por el Congreso, y así, las Cortes Generales serían quienes decidieran si el pacto necesita o no autorización.

Canarias y País Vasco habían acordado el traslado de menores migrantes en situación de desamparo y sin familiares que puedan asumir su guarda como modo de hacer frente a la "contingencia migratoria" que vive el archipiélago. En concreto, se había pactado llevar a cuatro menores a la provincia de Álava, siete a Vizcaya y otros siete a Guipúzcoa.

El Senado, en su condición de cámara territorial, tiene la potestad de autorizar o no los convenios a los que lleguen dos o más comunidades autónomas, siempre que así lo proponga un grupo parlamentario. En el caso de no presentarse propuesta alguna, el convenio se somete directamente a conocimiento del Pleno y no es necesario decidir si hace falta autorización o no.

