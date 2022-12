Espadas: El sondeo del Centra es "un engaño" y una "cortina de humo" de Moreno para "desviar la atención" de andaluces

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha considerado este lunes que la última edición del barómetro de intención de voto que ha publicado la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, es "un engaño mas al que nos somete" el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "cada vez que saca una encuesta de este centro", y una "cortina de humo" con la que "desviar la atención" de los andaluces respecto a los "problemas reales" de la ciudadanía.

Así lo ha sostenido Juan Espadas en una atención a medios durante una visita a Lora del Río (Sevilla), y a preguntas de los periodistas sobre el resultado de dicho barómetro del Centra conocido este lunes, que augura que el PP-A volvería a ganar con mayoría absoluta las próximas elecciones andaluzas con el 42,3% de los votos y una ventaja de 22,9 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 19,4% de los sufragios y perdería entre siete y ocho escaños respecto a los 30 que logró en la cita del pasado 19 de junio.

El líder del PSOE-A ha sostenido que dicha encuesta está "encargada" por el propio presidente de la Junta y del PP-A "a su propio equipo para que diga lo que quiere que diga", así como es "una cortina de humo más que permite que hoy estemos hablando exclusivamente de los datos de Moreno".

Al respecto, Espadas ha aseverado que, "ni en el mejor de sus sueños --de Juanma Moreno--, la Andalucía que le votó está conforme hoy y respalda la gestión que está haciendo" el presidente de la Junta. "Si no, ¿por qué la gente protesta en las puertas de los centros de salud, o está enfadada porque está viendo que tenemos un presidente que no se dedica a gestionar la realidad de los problemas de Andalucía, sino sencillamente a hacerse fotos, o las personas creen que esto no funciona como le gustaría?", ha preguntado Espadas en esa línea.

El líder socialista ha agregado que "esto no va solo de fotos, de propaganda o de publicidad, sino de gobernar", y él personalmente le va a "dedicar muy poco tiempo a esa permanente campaña" de Moreno para "desviar la atención sobre la responsabilidad" que tiene el presidente, "que es gobernar y gestionar para intentar seguir haciendo campaña política", según ha abundado.

Tras subrayar que "no estamos en elecciones", y que si hay "tantas encuestas ahora" es "para distraer la atención de lo que son los problemas reales de la gente", Espadas ha manifestado que "el PSOE de Andalucía está trabajando por los problemas reales de la gente, en el Parlamento y en los ayuntamientos que gobernamos en Andalucía, y que vamos a seguir gobernando con la confianza de los andaluces", ha continuado.

EL PSOE-A, "MÁS UNIDO QUE NUNCA"

Espadas ha proclamado además que el PSOE-A "está más unido que nunca, y claramente con el firme objetivo de ser una oposición constructiva y útil para los andaluces frente a un gobierno dejado, que no está a la altura de lo que Andalucía necesita en estos momentos, y a un presidente ausente".

"Ese es el PSOE de Andalucía, y no va a haber encuesta, por más que quiera Moreno seguir engañando a los andaluces, que diga algo que a nosotros realmente nos importe", ha enfatizado Espadas, quien en esa línea ha insistido en señalar que, una vez que pasaron las elecciones de junio, "el PSOE-A en lo que está es en la realidad de los problemas de la gente, ayudando a que esas reivindicaciones y problemas se resuelvan, a que Moreno despierte y espabile y se ponga a trabajar".

"El PSOE de Andalucía ahora no está en elecciones", ha enfatizado Espadas, quien ha recordado que, no obstante, "los ayuntamientos y las diputaciones" provinciales sí tendrán elecciones locales la próxima primavera, y en esa cita el PSOE-A "apoyará" a los alcaldes y concejales socialistas "para que pongan en valor el trabajo que han desarrollado y pidan de nuevo la confianza" de los votantes.

Espadas ha concluido declarándose "convencido de que, al final, los ciudadanos votan aquello que creen que les va a resolver sus problemas, y están viendo" que, tras "lo que votaron en junio, cada vez estamos peor" en Andalucía. Y, frente a ello, "el trabajo serio y riguroso, estar con la gente, trabajar para la gente y dejar de hacer anuncios, publicidad y propaganda es la mejor manera de recuperar la confianza" ciudadana, ha concluido el líder del PSOE-A.