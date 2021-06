Espadas ve "razonable" que Moreno se someta a una "cuestión de confianza" si Vox "tiene secuestrada" su voluntad

CÓRDOBA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato en las primarias del PSOE-A y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha opinado este miércoles que, si Vox "tiene secuestrada la voluntad del Gobierno andaluz, o de su presidente", el popular Juanma Moerno, en ese caso "el presidente sabe lo que tiene que hacer", siendo entonces "razonable pensar que en el Parlamento" se use "la herramienta de la cuestión de confianza que plantea el Estatuto, cuando de alguna manera se discute el apoyo parlamentario que tiene el Gobierno".

En este sentido y a preguntas de los periodistas sobre un posible adelanto electoral en Andalucía al no contar ahora el Ejecutivo andaluz de PP y Cs con el apoyo de Vox, Espadas ha dicho que "el presidente de la Junta tiene que aclarar a la sociedad andaluza si tiene o no apoyos parlamentarios para acabar la legislatura", porque "una cosa es querer y otra es poder, y Andalucía necesita ahora mismo un Gobierno que tome decisiones", por empezar sobre cómo se gestionarán los fondos europeos.

Eso es algo, según ha afirmado Espadas, que "la Junta Andalucía no está haciendo", cuando "debe convocarnos urgentemente a las entidades locales, para fijar en el territorio cuáles son las prioridades de esos proyectos", y "eso lo tiene que poder hacer tomando decisiones en el Consejo de Gobierno y también en el Parlamento".

En consecuencia, "si Vox, al final, tiene secuestrada la voluntad del Gobierno andaluz, o de su presidente, pues el presidente sabe lo que tiene que hacer, y yo creo que es razonable pensar que en el Parlamento se usará la herramienta de la cuestión de confianza que plantea el Estatuto, cuando de alguna manera se discute el apoyo parlamentario que tiene el Gobierno", pero, "si no es así y hay un acuerdo con Vox, lo que no podemos es jugar en este caso es al escondite, y si Vox está o no está, debe aclararlo, porque lleva tiempo jugando a amagar y no dar".

Lo que está claro, a juicio de Espadas, "es que el Partido Popular ahora mismo tiene y necesita como socio a Vox", pero "Andalucía no necesita a Vox para nada, y para eso" los socialistas tienen que "tener un peso de fuerte", de "mayorías", y "con un amplio consenso y base social para gobernar, y para eso tenemos que volver a recuperar la confianza" de los andaluces, que es lo pretende Espadas, si sus compañeros de partido lo eligen como candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

En este sentido y poco antes de tomar parte en un encuentro con militantes en la capital cordobesa, tras haber recalado antes en La Carlota y Montoro, Espadas ha insistido en que la suya es "una candidatura que genera ilusión en la base de la militancia", lo cual es clave, porque "sin ilusión no podemos construir un proyecto de futuro".

Espadas, que ha estado acompañado por la alcaldesa de Córdoba, la socialista Isabel Ambrosio, y por la secretaria de Organización del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, entre otros cargos públicos y órganicos del partido en la provincia, ha señalado que los socialistas deben saber transmitir que quieren gobernar "para Andalucía", en pos del objetivo de lograr "la transformación económica y social" de la comunidad, y "conseguir superar la fractura, también social, que genera esta pandemia".