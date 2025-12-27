España defiende la posición económica de Andalucía tras "un ciclo de trabajo intenso"

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha defendido que la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026 permite cerrar "un ciclo de trabajo intenso" del Gobierno andaluz que ha tenido como objetivo "seguir transformando Andalucía y mejorar la vida de los andaluces".

Según ha señalado a Europa Press haciendo balance del año, este objetivo fue fijado por el Ejecutivo presidido por Juanma Moreno desde su llegada al Gobierno autonómico en 2019 y, a su juicio, los datos económicos y laborales "lo corroboran".

En este sentido, España ha destacado especialmente el comportamiento del mercado laboral, afirmando que Andalucía "genera empleo" y que actualmente registra "la tasa de paro más baja desde el año 2007", situada en torno al 15%.

España ha precisado que esta cifra supone una reducción de ocho puntos porcentuales respecto a la tasa de desempleo inexistente en 2018, anes de la llegada del actual Ejecutivo autonómico al Gobierno de la Junta.

En cuanto a la afiliación, ha señalado que Andalucía cuenta con "medio millón más de afiliados a la Seguridad Social" desde 2019, un dato que, según ha indicado, refleja el dinamismo del mercado de trabajo en la comunidad.

La responsable de Economía también ha puesto el acento en el trabajo autónomo, destacando que Andalucía es actualmente "la comunidad con más autónomos", con una cifra cercana a los 600.000 trabajadores por cuenta propia.

Asimismo, ha afirmado que la comunidad es la segunda autonomía en número de empresas, sólo por detrás de Cataluña, y la primera en número de empresas inscritas en la Seguridad Social. A juicio de la consejera, estos datos evidencian que Andalucía se ha convertido "en un referente" en sectores de alto valor añadido, citando expresamente ámbitos como el tecnológico, las energías renovables y el sector aeroespacial.

España ha atribuido esta evolución a la gestión del Gobierno andaluz y a la aprobación de los cuartos presupuestos de la legislatura que, según ha defendido, han permitido "mejorar los servicios públicos" de los que disfrutan los ciudadanos.

En este balance, la consejera ha destacado también la reducción de la deuda pública de la comunidad autónoma a lo largo de la legislatura. De igual modo, ha resaltado la mejora de la calificación crediticia de Andalucía, que ha escalado posiciones "hasta igualarse con el Tesoro Público", una situación que, según ha subrayado, "nunca antes había ocurrido".

En el ámbito fiscal, España ha señalado que desde la llegada del actual Ejecutivo se ha incrementado en un millón el número de contribuyentes del IRPF en Andalucía. Este aumento, según ha explicado, responde a la creación de "condiciones necesarias para favorecer la inversión" y, con ello, la generación de empleo y riqueza en la comunidad.

La consejera ha incidido asimismo en que el Gobierno andaluz ha bajado los impuestos "siete veces en siete años", una política que ha vinculado a la voluntad de mejorar la economía doméstica de las familias. Según ha indicado, estas rebajas fiscales buscan compensar la pérdida de poder adquisitivo derivada del aumento de los precios y de otros impuestos.

España ha concluido señalando que "queda mucho por hacer", aunque ha defendido que "queda menos que cuando llegamos", reiterando que el Ejecutivo andaluz continuará trabajado para "seguir transformando Andalucía".