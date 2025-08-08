España denuncia el "bulo de la izquierda" sobre la "privatización" de la sanidad: "¿Cómo vamos a querer privatizar?"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, durante la entrevista con Europa Press - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha denunciado el "bulo" que los partidos de izquierda, con el PSOE-A a la cabeza, quieren expandir sobre que se está "privatizando" la sanidad pública en Andalucía.

"¿Cómo vamos a querer nosotros privatizar la sanidad?; nosotros lo que estamos haciendo es una apuesta como no se ha hecho jamás por la sanidad pública, donde hay unos 27.000 profesionales más que cuando llegamos al gobierno (en 2019), más presupuesto, más centros de salud y más hospitales", según ha manifestado Carolina España, en una entrevista con Europa Press.

"En absoluto, se está privatizando la sanidad, eso es un bulo que quiere correr el PSOE y toda la izquierda", ha indicado Carolina España, quien ha agregado que "cuando uno invierte más en sanidad, eso no es privatizar".

Ha explicado que la sanidad pública en Andalucía ha pasado de tener un presupuesto de algo más de 9.000 millones de euros a superar, con la llegada del Gobierno del PP-A, "los 14.000 millones de euros, un crecimiento del 55 por ciento".

"Eso no es apostar por la sanidad privada, eso es apostar por la sanidad pública", ha sentenciado la consejera, quien ha querido dejar claro además que "conciertos con la sanidad privada ha habido siempre", tanto cuando gobernaba el PSOE-A en solitario como cuando gobernada con otras formaciones, como fue el caso de Izquierda Unida.

España ha denunciado que la izquierda los llamaba entonces "conciertos" y ahora, en cambio, a los "conciertos" que hace el Gobierno del PP-A los llama "privatizaciones".

Ha indicado que la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, "sabe perfectamente", por su anterior etapa como consejera de Salud y de Hacienda en los ejecutivos del PSOE-A en Andalucía, de los "recortes" que se llevaron a cabo en esos años en la sanidad pública andaluza, y ahora, el actual Ejecutivo del PP-A está trabajando "mucho" para poner el sistema sanitario "en su sitio".

Carolina España ha querido dejar claro que los problemas en la sanidad pública existen en todas las comunidades, por motivos como la "falta de médicos" y la negativa del Gobierno central a ampliar las plazas MIR.

"Cada vez vivimos más y necesitamos ser atendidos durante más tiempo y más personas a la vez y eso, unido a una escasez de médicos y de especialistas, genera la tormenta perfecta, pero en Andalucía se está trabajando y, poco a poco, iremos solventando los problemas que se han producido y que existen aquí y en todas las comunidades autónomas", ha agregado.

"Todo es mejorable, pero que hemos hecho un esfuerzo y que hemos mejorado la sanidad desde que hemos llegado al Gobierno andaluz, eso también es incontestable", ha sentenciado Carolina España.