Esperanza Fernández asegura que su último álbum 'Se prohíbe el cante' es una "reivindicación de la libertad de la mujer"

CARMONA (SEVILLA), 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantaora sevillana Esperanza Fernández ha defendido en los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) que su último álbum 'Se prohíbe el cante' constituye una "reivindicación absoluta a la mujer" frente al antiguo veto a la presencia femenina en las tabernas y en las peñas.

El flamenco está acaparando las miradas de los últimos días de la semana de los cursos de verano de la UPO_ en Carmona (Sevilla) con el seminario 'El flamenco según Sevilla', en el que ha participado la artista trianera Esperanza Fernández, que ha afirmado que su disco 'Se prohíbe el cante' es una "reivindicación de la libertad" en el que ha contado con artistas de la talla de Arcángel, Rocío Márquez o Tomatito.

Ha relatado que "la gestación de este álbum ha sido dura, pero con una recompensa grandísima y muy orgullosa de que esté en la calle; fueron diez peñas que tuve que hacer y el disco está hecho completamente en directo". "Creo que el flamenco se merecía también un disco como este, en directo y con todos los cantes; es un doble álbum que está teniendo una acogida excelente", ha detallado sobre esta obra.

Fernández ha explicado que el flamenco "es su vida" y ha resaltado que "fueron mis padres los que se dieron cuenta antes que yo que quería dedicarme al flamenco". "Cuando ya tuve uso de razón lo tuve clarísimo, quería ser artista aunque no supe cómo empezar, por lo que empecé bailando aunque yo me quisiera dedicar al cante; lo que pasa es que siempre he sido una persona muy vergonzosa y lo inicié bailando", ha apuntado la cantaora de Triana, que nunca se ha terminado "de quitar la vergüenza".

LA SALUD ACTUAL DEL FLAMENCO

La que fuera Medalla de Oro de la provincia de Sevilla en 2019 ha catalogado de "buena" la situación actual del flamenco, pues está "saliendo gente muy joven" que canta "por derecho" y que "escucha a los maestros, que es lo que se debe hacer, empezar desde la raíz".

"Va por muy buen camino el flamenco y no va a desaparecer en la vida, por eso le doy gracias a Dios, por la gente joven que está saliendo y que va en ese camino", ha confirmado la autora.

A renglón seguido, Esperanza Fernández ha abundado en su lado más personal al hablar de sus referentes: "He tenido que beber de muchas fuentes, de todas; desde Antonio Mairena, que en mi casa somos muy maireneros, hasta Marchena o Pastora".

"Luego de otro tipo de músicas también, porque en mi casa, además del flamenco que ya llevábamos, mi padre siempre me ha puesto otros tipos de música que han hecho que mi oído y mi absorción sean diferentes", ha recalcado la bailaora, que ha señalado que gracias a ello ha podido "hacer cosas de música clásica o de jazz, lo cual me ha enriquecido muchísimo".

La cantaora no se ha puesto límites, afirmando que "un artista siempre tiene sueños y que son muchos" los que aún tiene que cumplir. Se ha mostrado muy "orgullosa" de la "larga carrera" que lleva, de las "satisfacciones" que le ha dado la vida, así como de la "gente importante" que ha conocido y de los carteles que ha "compartido con artistas importantes".