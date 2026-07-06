Estabilizado el incendio forestal de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) que moviliza diez efectivos aéreos

Incendio forestal declarado en el paraje de La Castilleja, situado en el término municipal de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). - INFOCA
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha logrado estabilizar a las 23,00 horas de este domingo 5 el incendio forestal declarado en el paraje de La Castilleja, situado en el término municipal de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), donde ha movilizado a diez medios aéreos para su extinción.
Según ha informado el Plan Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el fuego ha sido declarado en torno a las 17,10 horas.
En las labores de extinción participan medios aéreos y terrestres. El dispositivo movilizado incluye un helicóptero ligero, otro semipesado y otro pesado, así como cuatro anfibio ligeros, dos aviones con carga en tierra y uno de coordinación. Por tierra, se han desplazado dos autobombas y 45 profesionales.