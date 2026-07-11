Estabilizado el incendio forestal en Rute (Córdoba)

Incendio en Rute (Córdoba) - INFOCA

RUTE (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por estabilizado a las 17,36 horas de este sábado el incendio forestal declarado en el municipio cordobés de Rute.

Cabe mencionar que el mismo había sido declarado en la tarde de este sábado en una zona cercana a viviendas de la zona.

Se encontraban trabajando en la extinción del fuego 70 efectivos por tierra, así como dos helicópteros semipesados y uno pesado.